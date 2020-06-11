كيف تعلمين طفلك غسيل الأطباق في المطبخ؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 يونيو 2020 12:44 مساءً - بعد أن انتهت فترة تعليم الطفل طريقة الطهو، لا بد أن تزرعي في تفكيره، أن لا أحد سيزيل هذه الفوضى التي تسبب بها بعده، واعلمي أنه عندما ينهي كل شيء قام به منذ البداية، سيصبح تصرفه أسلوب حياة.



الأطفال من عمر 5 –12 سنة

في هذا العمر، سيتشجعون للتعلم من خلال اللعب بالماء والفقاعات ما يجعلهم يستخدمون مهاراتهم الحركية الدقيقة، بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا، فإنه يشجعهم على النظافة والانضباط ويساعدهم على الشعور كما لو أنهم يساهمون في الأسرة. يمكن أن تكون المحاولات الأولى لجعل طفلك يغسل الأطباق، أمرًا صعبًا، لكن لا تتذمري إن لم تحصلي على النتيجة من المرة الأولى، واتبعي معنا الخطوات الآتية لتعليمه، التي يرشدك إليها الشيف Paul Alexander Estorffe.

الخطوة الأولى: التحضير للغسيل

أبعدي الأواني والأشياء من حول حوض الغسيل، سواء من جهة علب البهارات، أو تلك المساحة التي تصل الطرف الثاني بالغسالة. وغطي المنطقة بالمناشف المخصصة في المطبخ، لمنع انسكاب الماء، ولا تنسي الأرضية أيضاً ثم دعي طفلك يقف على سُلم متدرج يمكنك شراؤه عبر الإنترنت من متاجر الأجهزة أو متاجر الأطفال". وبهذه الطريقة يمكنه الوصول بأمان إلى الأطباق في الحوض. لكن لا تدعيه يغسل الأواني والأشياء الحادة كالسكاكين، والأطباق الهشة، دعيه يقف على السلم بشكل مستوٍ وبهذا تضمنين سلامته أثناء غسل الأطباق.

الخطوة الثانية: البدء بإزالة الطعام عن الأطباق



إزالة الطعام الزائد سيسمح بتنظيف الصحون بشكل أسهل لاحقاً. اشرحي لطفلك أن قطع الطعام الأكبر ستحجب تصريف الحوض أو غسالة الصحون، لذا يجب التخلص من هذا الطعام قبل أن يبدأ التنظيف بالصابون والإسفنجة.

علميه أن بواقي الطعام الكبيرة يمكن وضعها في طبق واحد،أي أرشديه إلى ما يمكن وما لا يمكن التخلص منه، فبعض فضلات الطعام يمكن استخدامها كسماد عضوي، أو تقديمها للقطة في البيت، أما البواقي الصغيرة مثل حبات الأرز أو المعكرونة، فيمكن كشطها باستخدم شوكة أو سكين لدفع الطعام من الطبق إلى سلة المهملات. هنا عليك أن تشرفي على طفلك تماماً، كي يحذوحذوك وعدم ضرب الطبق بالسلة.

الخطوة الثالثة: تجهيز الماء والصابون

عليه أنه يدرك حاجته إلى الماء الدافئ وصابون الأطباق واثنين من الإسفنج ومنشفتين. وعلميه كيف يستخدم قفازات مطاطية ليحمي بشرة يديه من الجفاف، ثم ضعي له وعاءً بلاستيكياً في الحوض لملئه بالماء، أو يستغل مساحة الحوض بعد سد الفتحة، ويملؤه بالماء وليضيف إليه الصابون. بدلاً من ذلك، يمكنك وضع حاوية مطاطية في الحوض لجمع الماء الدافئ الذي يتدفق من الصنبور، ثم إضافة الصابون إليه. أو إضافة الصابون بشكل فردي.إلى الأطباق وليفعل هذه الخطوة بنفسه؛ لأنه سيستمتع وهو ينظر إلى الفقاعات.

الخطوة الرابعة: البدء بالتنظيف باليدين

دعيه يبدأ بتنظيف أطباقة وأكوابه التي استخدمها، وعادةً ما تكون هذه الأطباق هي الأقل اتساخًا بين جميع الأطباق، واطلبي منه غمر الزجاج أو الطبق أو الوعاء المتسخ في الماء والصابون أو تحت الماء الجاري. بعد ذلك، اطلبي من طفلك إزالة الجسم من الماء والصابون،ثم تنظيفه باستخدام الإسفنجة، مع إضافة المزيد من الصابون إذا لزم الأمر. ثم اجعلي طفلك يشطف الشيء بالماء النظيف، ويكدس الأشياء المنظفة والمغسولة بجانب الحوض.

مع الأطفال الأصغر سنًا، من الجيد دائمًا توضيح كيفية القيام بالخطوات المذكورة أعلاه قبل أن تطلبي منهم القيام بذلك بأنفسهم.

الخطوة الخامسة: غسل أطباق الطهي

شجعيه على تنظيف أطباق الطهي، غالبًا ما تكون هذه أكثر التصاقاً بفضلات الطعام، مع وجود بقع وبقايا أكثر صعوبة في التنظيف. الفتي نظره إلى ذلك، وأنه قد يكون من الضروري تنظيفها بشكل إضافي. مرة أخرى، ابدئي بمساعدة طفلك على غمر أطباق الطهي في الماء والصابون. بعد ذلك، اطلبي منه إزالة الجسم من الماء والصابون وفركه باستخدام الإسفنجة الخشنة، مع إضافة المزيد من الصابون إذا لزم الأمر. اجعلي طفلك يشطف الشيء بالماء النظيف، ويكدس الأشياء المنظفة والمغسولة بجانب الحوض.

الخطوة السادسة: تجفيف الأطباق

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بمجرد غسل وشطف جميع الأطباق وأطباق الطهي، حان الوقت لتعليم طفلك كيفية التجفيف. تأكدي من أن مناشف التجفيف نظيفة، وإذا أصبحت رطبة جدًا أثناء التجفيف، علميه استخدام منشفة ثانية. وعندما يجف كل شيء، دعي طفلك يرى مكان وضع الأطباق والملاعق والأواني والمقالي النظيفة.

علميه على غسالة الصحون



1 - إذا كان مطبخك يحتوي على غسالة صحون، فبعد عملية الشطف الأوَّلِي، لكشط الطعام الزائد إلى أقصى حد، دعي طفلك يساعدك في التحميل داخل غسالة الصحون، واشرحي له أن الخطوة الأولى بتنطيف الصحن من الفضلات مهمة جداً حتى نحافظ على جريان المياه داخل فتحات الغسالة.

2 – أرشديه إلى المساحة التي يجب تركها بين الطبق والآخر، وأماكن وضع الملاعق والشوك بشكل صحيح. وإلا فلن يتم تنظيفها جيداً.

بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا الذين يمكنهم التعامل مع الأشياء الحادة، علميهم أنه يجب وضع السكاكين الحادة بحيث يتم توجيهها دائمًا إلى الأسفل.

3 - أرشدي طفلك إلى كيفية وضع الصابون في غسالة الصحون وكيفية بدء دورة الغسيل. حيث يضاف الصابون عادة إلى غسالة الصحون داخل الباب، حسب نوع الغسالة، ثم دعيه يدفع رفوف الألواح قبل إغلاق الباب ثم علميه كيفية إغلاق باب غسالة الصحون بشكل صحيح بعد التحميل. ودعيه ينتبه تماماً إلى كيفية إدارة قابص دورة الغسيل.

4 - بمجرد أن تنتهي غسالة الأطباق من التنظيف، دعي طفلك يتابع آخر خطوات تدفق الماء داخلها، فهذه الخطوة تثير فضوله لتفقد الصحون بعدها، وعادة ما يتم الإشارة إلى الانتهاء بواسطة ضوضاء ضوئية أو صفارة. من هنا يمكنك أن توضحي لطفلك كيفية تفريغ الأطباق والأواني والمقالي النظيفة. وساعديه على إعادة الأشياء النظيفة إلى مكانها، ثم احتفلي معه ربما بتقديم قطعة حلوى أعددتها له.

نصائح الشيف بول للأمهات



لجعل أطفالك يساعدونك أكثر في المنزل، وزعي العمل على اليوم بأكمله، لا تجعليه متواصلاً على سبيل المثال، قد يكون لديك 15 دقيقة صباح يوم الجمعة حيث تعزفين موسيقى جيدة ويعمل الجميع معًا لتنظيف الثلاجة. إن مساعدة الأطفال في المهام المنزلية يمنحهم منظورًا مفاده أن الأسرة هي مجموعة متماسكة، وأن الجميع فيها.