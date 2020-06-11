شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح صيني لعلاج "كورونا" يظهر نتائج مبشرة والان مع التفاصيل

الخميس 11 يونيو 2020 أعلن باحثون صينيون، اليوم الأربعاء، أن هناك نتائج مبشرة لتجرية للقاح ضد فيروس كورونا، يتم إجراؤها على الحيوانات.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن لقاحا محتملاً في جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، أظهر نتائج إيجابية خلال تجربته على الحيوانات. Advertisements وقال باحثون إن اللقاح المحتمل أدى إلى إفراز أجسام مضادة في القرود ولم ينجم عنه مخاطر صحية. وتجري تجربة اللقاح على البشر بمشاركة أكثر من 1000 شخص. وأوضح الباحثون أن اللقاح أفرز أجساما مضادة يمكنها أن تمنع فيروس كورونا من إصابة خلايا في جسم القرود والجرذان والخنازير والأرانب.

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