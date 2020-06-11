الهند ترفع حظرا على تصدير عقار هيدروكسي كلوروكين

الخميس 11 يونيو 2020

قال وزير هندي إن بلاده رفعت حظرا على تصدير عقار هيدروكسي كلوروكين، وهو عقار مضاد للملاريا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد "يكون ورقة رابحة" في مكافحة جائحة كوفيد-10.



وقال وزير المواد الكيماوية والأسمدة الهندي ساداناندا جودا على تويتر إن "إدارة الأدوية وافقت على رفع حظر تصدير هيدروكسي كلوروكين أيه.بي.آي وكذلك المُركبات".

وذكر جودا أن الشركات المصنعة، باستثناء الوحدات المخصصة للتصدير وتلك الموجودة في المناطق الاقتصادية الخالصة، ستظل ملزمة بتوريد 20 بالمئة من إنتاجها إلى السوق المحلية.

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وحظرت الهند، وهي مُصدر رئيسي للأدوية التي لا تخضع للحماية بموجب حقوق براءات الاختراع لجميع أنحاء العالم، تصدير الدواء ومُركباته في مارس آذار حيث أدى تفشي فيروس كورونا إلى تعطيل سلاسل الإمداد.

لكنها خففت بعض هذه القيود في أبريل نيسان وشحنت 50 مليون قرص من الدواء إلى الولايات المتحدة في ذلك الشهر.

وأنعش حديث ترامب عن هيدروكسي كلوروكين كعلاج محتمل لفيروس كورونا الآمال بشأن العلاج، لكن التقارير المتضاربة حول فعاليته زادت من البلبلة بشأن الدواء الذي يستخدم بالفعل منذ عقود.