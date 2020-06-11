طرق جديدة لتناول الأفوكادو

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعد الأفوكادو من الخضروات الصحية، إذ يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات، وتتكون حبة الأفوكادو من 73٪ ماء و 15٪ دهون و 8.5٪ كربوهيدرات و1.5% ألياف و2% بروتين.

وبالرغم من احتوائه على نسبة عالية من الدهون إلا أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويساعد أيضًا في إنقاص الوزن.

وسنستعرض في السطور القادمة بعص الطرق التي ستساعدك على تناول الأفوكادو كل يوم دون الشعور بالملل.

بديلاً عن الزيوت

كلنا نحب تناول الخبر والمخبوزات بشكل عام، ويمكنكِ استبدال الزيت أو الزبدة في المخبوزات بزيت الأفوكادو، خاصةً وأن نكهته خفيفة فلن تشعري بالفرق.

في تتبيل السلطات

يعد الأفوكادو إضافة جيدة للعديد من السلطات، وذلك بسبب احتوائه على دهون تساعد جسمك على امتصاص جميع الفيتامينات والمعادن الموجودة في الخضار، وليس عليك دائمًا استخدامه كقطع في السلطات أو لتزيينها، بل يمكنكِ صنع صلصة لذيذة منه.

إحدى هذه الصلصات وضع الأفوكادو المفروم وزيت الزيتون والماء في الخلاط، وإضافة عصير الليمون أو الخل له لمنع تحول لونه إلى البني، وستحصلين على صلصة لذيذة.

بديل للكريما

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يمكنكِ استخدام الأفوكادو كبديل للكريما في وصفات الحلو، فعند خلطه جيداً ستحصلين على نفس الملمس الناعم للكريما العادية.

كعصير مثلج أو سموذي

يعد الأفوكادو إضافة مميزة للعصائر المثلجة، وذلك بسبب طبيعته الكريمية التي تساعد على تجانس مكونات المشروب، كما أن الألياف والدهون الموجودة في الأفوكادو تساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية.

ويمكنكِ إضافة الأفوكادو لأي نوع من عصائر الفاكهة أو الخضروات، فهو يعطي طعمًا مميزًا لأي عصير.

الأفوكادو المهروس

يمكنكِ هرس الأفوكادو ووضعه على الخبز الصغير، أو يمكنكِ تغميسه مع البسكويت، كما يمكنكِ استخدامه كبديل للمايونيز بإضافة بعض التوابل له مثل مسحوق الثوم، ومسحوق البصل، والملح والفلفل، بالإضافة إلى عصير الليمون ليعطيه طعمًا حمضيًا.

قلي الأفوكادو

يمكنكِ تقشير الأفوكادو وتقطيعه إلى شرحات مثل البطاطا وقليه لمدة 3 دقائق ثم تصفينه وتضيفين له الملح، وتتركينه ليبرد ثم تتناولينه إما مع صوص أو يمكن وضعه فوق السلطات.