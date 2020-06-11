تحذير من عوامل ترفع خطر الإصابة بالسرطان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد السرطان من الأمراض الخطيرة، التي تهدد الحياة. فما هي العوامل، التي ترفع خطر الإصابة به وكيف يمكن الوقاية منه؟



البروفيسور ماتياس هايكنفيلدر من المركز الألماني لأبحاث السرطان أكد أن خطر الإصابة بالسرطان قد يكون وراثيا، بمعنى أنه موروث من الوالدين عن طريق الجينات، ولكن يمكن أيضا اكتسابه في مسار الحياة خلال ظروف معينة.

الطبيب الألماني أوضح أن هناك عوامل ترفع خطر الإصابة بالسرطان مثل التدخين، وفي الوقت ذاته هناك عوامل تحد من الخطر كتناول الخضروات بانتظام.

وأشار هايكنفيلدر إلى أنه من الناحية النظرية يمكن للتحليل التفصيلي حساب مخاطر مختلفة وفردية لكل شخص وكل نوع من أنواع السرطان، ومن الناحية المثالية، يجب فحص المعرضين لخطر الإصابة لأنواع معينة من السرطان بشكل متكرر.

تبغ وكحول

ومن المعلوم أن التبغ والكحول والتعرض للأشعة فوق البنفسجية وبعض الفيروسات تزيد من خطر الإصابة، كما أنه هناك العديد من التأثيرات المجهولة، التي لا يعرف الأطباء دورها.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة أوتي مونس، التي تعمل أيضا في المركز، أن التدخين يعد عاملا قويا في الإصابة بسرطان الرئة.

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نمط حياة صحي

مونس أضافت أنه يمكن تقليل خطر الإصابة بنوع سائد من أنواع السرطانات كسرطان الثدي عن طريق اتباع نمط حياة صحي، والذي يقوم على النظام الغذائي المتوازن وممارسة الرياضة وعدم التدخين، مع العلم أيضا أن حوالي 90% من التغييرات الجينية المسؤولة عن تطور السرطان يتم حدوثها واكتسابها أثناء الحياة، لكن من الواضح أن العوامل الوراثية تلعب دورا مهما للغاية.

ويرى الأطباء أنه لا يزال من الممكن منع العديد من أنواع السرطان، وينطبق ذلك على 30 إلى 50% من الحالات.

ويعتقد هايكنفيلدر أنه يمكن تجنب بعض أنواع السرطان تماما، على سبيل المثال سرطان عنق الرحم، والذي يحدث بسبب فيروسات الورم الحليمي البشري، والتي يوجد تحصين ضدها.

وأشارت مونس إلى أن الاكتشاف المبكر لسرطان القولون يزيد من فرص الشفاء منه بشكل كبير؛ حيث يتم اكتشاف مواضع الإصابة الأولية بالسرطان عن طريق المنظار وإزالة هذه الأورام في البداية.

وتزيد التغذية غير الصحيحة من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، على سبيل المثال يرفع استهلاك الدهون والسكريات لفترات طويلة خطر الإصابة بالسرطان في الكبد والأمعاء والكلى؛ حيث يحدث خلل في التمثيل الغذائي وتموت الخلايا وتحدث الالتهابات، كما أن نقص الحركة وتناول الكحول يزيدان من الإصابة ببعض أنواع السرطان.

وتتمثل النصيحة الذهبية للوقاية من السرطان في التغذية الصحية والمتوازنة والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية لمدة لا تقل عن 150 دقيقة في الأسبوع، مع الإقلاع عن التدخين وشرب الخمر.