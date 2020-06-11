سر ظهور "سيقان الفراولة" عند المرأة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد ظاهرة "سيقان الفراولة" مشكلة جمالية مزعجة للغاية؛ حيث إنها تحرم المرأة من ارتداء الملابس القصيرة في الصيف. فما هي هذه الظاهرة وكيف يمكن مواجهتها؟



للإجابة عن هذه الأسئلة أوضحت خبيرة التجميل الألمانية ناتالي فيشر أن ظاهرة "سيقان الفراولة" تعني ظهور نقاط سوداء صغيرة على الفخذين والسيقان بشكل يشبه البذور على سطح الفراولة.

وتهاجم هذه الظاهرة بصفة خاصة المرأة، التي تعاني من كثافة نمو الشعر في السيقان.

وأضافت فيشر أن هذه النقاط هي فتحات بصيلات الشعر، والتي تتعرض للانسداد بسبب زيادة الإفرازات الدهنية أو بقايا الزيت، في حين يرجع اللون الأسود إلى تحلل البكتيريا.

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ويحدث التهاب هذه النقاط بعد حلاقة الشعر أو بسبب احتكاك الملابس بجلد الساق.

وعن كيفية مواجهة "سيقان الفراولة" أوضحت فيشر أنه ينبغي تنظيف الجلد بانتظام بواسطة تونر يحتوي على حمض الساليسيليك؛ حيث يتغلل الحمض داخل طبقات الجلد العميقة ويقوم بتنظيف البشرة على نحو عميق وإزالة خلايا الجلد الميتة، بالإضافة إلى تجديد الخلايا وتنظيم إنتاج الإفرازات الدهنية.

وينبغي إجراء التقشير بشكل منتظم للتخلص من انسداد المسام وتجنب حدوث التهابات وتهيج الجلد.