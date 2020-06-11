شكرا لقرائتكم خبر عن أبحاث جديدة تثبت: حقن مرضى كورونا بدم المتعافين يسرع شفاءهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تشير أبحاث جديدة إلى أن حقن مرضى الفيروس التاجي بدم الناجين من الفيروس يؤدي إلى تسريع الشفاء وتقليل الأعراض، حيث يؤكد الباحثون أن حقن مرضى Covid-19 بدماء الناجين يسرع من شفائهم ويقلل من أعراضهم.

زعم استعراض علمي عرضته جريدة " الديلى ميل"، أن العلاج ببلازما النقاهة يزيل المرض في أقل من أسبوع لدى البالغين الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا.

لكن البلازما الغنية بالأجسام المضادة استغرقت ما بين 10 إلى 30 يومًا لصد المرض لدى المرضى المسنين ، المعرضين لأمراض شديدة من Covid-19.



بلازما الدم

وقال العلماء في السويد وفنلندا ، الواقفين وراء الدراسة ، إن الأبحاث العالمية أشارت إلى أن العلاج غير المثبت "آمن وفعال"، ولكن لم تقارن أي من الدراسات المشمولة في المراجعة المرضى الذين يتلقون البلازما بمجموعة تحكم.

ويتم علاج مئات المرضى من NHS حاليًا بالبلازما النقاهة كجزء من تجربة في مستشفى Guy's and St Thomas في لندن، وتبرع وزير الصحة مات هانكوك بدمه بعد تعافيه من الفيروس التاجي في مارس.

يُعتقد أن الأجسام المضادة في دم المرضى الذين تم شفائهم يمكن أن تعزز نظام المناعة المناضل للأشخاص المصابين، حيث يعمل العلاج - الذي يستخدم لمدة قرن تقريبًا للعدوى الأخرى - باستخدام الجزء السائل من الدم ، المعروف باسم بلازما النقاهة.

يستغرق التبرع حوالي 45 دقيقة ويقوم الأطباء بتصفية الدم من خلال آلة لإزالة البلازما ، في عملية تعرف باسم فصل البلازما، يجب أن يكون اختبار المتبرعين إيجابيًا للمرض سواء في المنزل أو في المستشفى - ولكن يجب أن يكون لديهم 3 إلى 4 أسابيع بعد شفائهم.

تم استخدام العلاج الواعد منذ قرن من الزمان في جائحة الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 ، والذي يقدر أنه قتل ما يصل إلى 50 مليون شخص، وفي أحدث دراسة ، استعرض باحثون من معهد كارولينسكا في السويد ومعهد الصحة والرعاية في فنلندا 10 دراسات تبحث في علاج الشلل الدماغي.

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وشارك في التجارب 61 مريضا بفيروس كورونا في الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، و كانت أعمارهم تتراوح بين 19 و 100 عام، تعافى نصف المرضى بالضبط خلال الأسبوع الأول و 40 % أزالوا المرض بين ثمانية و 29 يومًا

أظهر التحليل - الذي لم ينشر بعد في مجلة أو تم فحصه من قبل علماء آخرين - أن المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا استغرقوا ضعفًا في التعافي من المتطوعين الأصغر سنًا.

لم تكن هناك اختلافات ملحوظة في وقت التعافي بين الجنسين ، على الرغم من أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد - أو المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أساسية أو بدونها.

الميزة الرئيسية للعلاج القائم على الدم هي أنه متاح على الفور ويعتمد فقط على سحب الدم من مريض سابق، كما أنه أرخص بكثير من تطوير دواء جديد ، والذي يكلف الملايين لإجراء التجارب والتنظيم قبل الإنتاج الضخم.

وكان قد تم استخدام حقن المرضى بالبلازما الدموية لمعالجة السارس وفيروس كورونا ، وهما فيروسان تاجيان مشابهان ، بالإضافة إلى الإصابة بفيروس إيبولا المميت، حيث تشكل البلازما حوالي 55 % من إجمالي حجم الدم وتوفر السائل لخلايا الدم الحمراء والبيضاء التي يمكن حملها حول الجسم.

عن طريق حقن هذا في المرضى يمكن أن تزود أجسامهم بجرعة حيوية من المواد الحيوية تسمى الأجسام المضادة، وعندما يصاب شخص ما بالفيروس التاجي ، ينتج جهازه المناعي أجسامًا مضادة تهاجم الفيروس.

تتراكم الأجسام المضادة على مدى شهر ويتم تخزينها في البلازما ، وتكون جاهزة للإفراج عنها إذا دخل الفيروس إلى جسمها مرة أخرى، تشير الأبحاث إلى أن حقن مرضى الفيروس التاجي بدم الناجين من الفيروس يؤدي إلى تسريع الشفاء وتقليل الأعراض





هل يتم استخدامه بالفعل لمرضى COVID-19؟

قبل أن يتم إعطاؤه بشكل روتيني لمرضى COVID-19 ، من المهم تحديد ما إذا كان آمنًا وفعالًا من خلال التجارب السريرية.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنها "تسهل الوصول" لاستخدام العلاج على المرضى المصابين بعدوى COVID-19 الخطيرة أو التي تهدد حياتهم على الفور ".