شكرا لقرائتكم خبر عن مختص يحذر من «وصفة المشمش» لعلاج السرطان.. تسبب التسمم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر الأستاذ دكتور جابر القحطاني الخبير المتخصص في علم العقاقير، من وصفة المشمش لعلاج السرطان، بسبب خطورتها على الصحة.
وقال “القحطاني” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، يتم ترويج في وسائل التواصل الاجتماعي أن بذور المشمش تعالج السرطان وهذا الادعاء غير صحيح تماما علاوة على سميتها.
وأضاف القحطاني، أنه يجب أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة وعدم الالتفات للادعاءات مجهولة المصدر.
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