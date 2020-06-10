إنفوجراف.. 4 أمراض تؤذي أعين المدخنين‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الخميس 2020/6/11 12:42 ص بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/6/11 12:42 ص بتوقيت أبوظبي

يعد التدخين من أكثر العادات ضرراً للعيون، إذ إن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالعمى بـ4 أضعاف مع تقدم السن، وفقاً للدكتور عمار صفر، أخصائي جراحة الشبكية والجسم الزجاجي في مستشفى "مورفيلدز دبي" للعيون. وكشفت دراسة أجرتها المجلة الطبية البريطانية أن التدخين يؤدي إلى متاعب خطيرة للعين يستعرضها الإنفوجراف التالي:



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