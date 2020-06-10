كيف تعرفين أن العسل طبيعي دون إضافة سكر؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يمكن الاعتماد على العسل كبديل رائع يغني عن السكر المكرر الذي يعد مجرد مصدر للسعرات الفارغة. ولا يعد العسل مكونا طبيعيا فحسب، بل يعد أيضا مصدرا غذائيا مميزا، بفضل اشتماله على معادن، مغذيات وإنزيمات حية.

وان كنت ترغبين في الاستمتاع بفوائد استخدام العسل، فيتعين عليك التفكير في درجة نقائه قبل الشراء، حيث إن أكبر مشكلة يواجهها الناس عند شراء العسل هي جودته، وربما تواجه كثير من ربات البيوت صعوبات عدة خلال رحلة بحثها عن نوع جيد يمكنها الاعتماد عليه.

وشأنه شأن باقي السلع الغذائية، فمن السهل أن يتم غش العسل، وهي إشكالية تزيد من صعوبة اتخاذ قرار الشراء، خاصة مع وجود أنواع كثيرة، وأغلبها لا يكون معلوما مصدره بالنسبة للمرأة عند التسوق.

ولتسهيل المهمة على ربة المنزل، نبرز فيما يلي نصائح تساعدها على معرفة أن العسل طبيعي تماما وغير مضاف له أي سكريات:

اختبار إصبع الإبهام

ويتم بوضع مقدار صغير من العسل على إصبع الإبهام وملاحظة ما إن كان سينسكب سريعا، كما أي سائل آخر، أم لا، فإذا انسكب، فهذا دليل أنه غير نقي، لأن العسل النقي يكون سميك القوام.

اختبار المياه

ويتم بوضع ملء ملعقة صغيرة من العسل في كوب ممتلئ بالماء، فإذا لاحظتِ ذوبان العسل في الماء، فهذا دليل على أنه نوع مغشوش وغير صافٍ، أما إذا استقر في قاع الكوب على هيئة كتل متجمدة، فهذا دليل على أنه نوع صافٍ وطبيعي وليس عليه أي إضافات.

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اختبار اللهب

ويتم بتعريض قدر من العسل للهيب النار، ولك أن تعلمي أن النوع النقي الجيد غير قابل للاشتعال، لكن ينصح بضرورة توخي الحذر عند إجراء هذا الاختبار حتى لا تتعرضي لأي مكروه.

استخدام الخل

ويتم هذا الاختبار بمزج ملعقة كبيرة من العسل مع مقدار من الماء وقطرتين أو ثلاثة من الخل، فإذا كوَّن هذا المزيج رغاوي، فالاحتمال الأكبر في هذه الحالة هو أن العسل من النوع المغشوش.

اختبار الحرارة

فعند تسخينك العسل النقي، ستلاحظين أنه سيتكرمل بسرعة ولن يصبح رغويا، وهذا دليل على جودته.