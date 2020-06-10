دراسة تؤكد أن لقاح كورونا سيكون جاهزا بالنصف الأول من 2021

كشف مؤسس شركة التكنولوجيا الحيوية اليابانية AnGes Inc عن أنه يتوقع أن يكون لقاح فيروس كورونا جاهزًا في وقت مبكر من النصف الأول من عام 2021 إذا تمكنت من التغلب على سلسلة التوريد وعوائق الإنتاج.

ووفقا لتقرير لوكاله "رويترز" كانت الشركة التي تتخذ من أوساكا مقراً لها قد أحرزت تقدماً في تطوير لقاح كوفيد 19 المحتمل من خلال إعادة تطعيم لقاح ارتفاع ضغط الدم الذي مر بالفعل من خلال معايير السلامة والمعايير التنظيمية العالية وعقبات أخرى

وأبلغ ريويتشي موريشيتا رويترز أن وزارة الصحة اليابانية ووكالة الأدوية والأجهزة الطبية "لديها بالفعل ثقة قوية في منتجنا" بسبب تلك التجربة، وتأتي هذه التعليقات في الوقت الذي خصصت فيه الحكومة اليابانية 1.3 مليار دولار في ميزانيتها الأخيرة لإنتاج اللقاحات في الوقت الذي تسعى فيه إلى استخدام لقاح الفيروس التاجي كورونا وتأمل في استضافة أولمبياد طوكيو المتأخرة العام المقبل.

يتدافع صانعو الأدوية حول العالم لتطوير العلاجات واللقاحات لـفيروس كورونا ، وهو مرض الجهاز التنفسي الناجم عن فيروس كورونا الجديد شديد العدوى والذي قتل حتى الآن أكثر من 400ألف شخص حول العالم.

هناك 10 لقاحات في التجارب السريرية وعشرات أخرى في تقييم ما قبل السريرية ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، لكن الإنتاج والتخصيص على نطاق واسع لا يزالان يمثلان تحديات كبيرة

كما حذر موريشيتا من أن النقص في كل شيء من مركبات الأدوية إلى قوارير الزجاج ، حيث قامت مئات المعاهد والشركات بإجراء البحوث في وقت واحد في ما يسميه حرب اللقاحات ويمكن أن يعقد الإنتاج.

مرشح AnGes هو أحد أفضل آمال اليابان في لقاح فيروس كورونا ، حيث أن التطوير أبعد من أن يتم إنتاجه من قبل شركات أخرى مثل Shionogi & Co و Daiichi Sankyo Co.

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مرشح AnGes هو لقاح DNA البلازميدي الذي يعطل العلاقة بين المسامير البروتينية لفيروس التاجي والمستقبلات في الخلايا البشرية، تظهر النتائج المبكرة من الاختبارات على الفئران زيادة إنتاج الأجسام المضادة ، ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات في 30 متطوعًا من البشر في يوليو ، مع توقع النتائج الأولى في سبتمبر

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