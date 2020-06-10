شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. اعرف الفرق بين درع الوجه والكمامة لوقايتك من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - درع الوجه Face shield" من الأشياء المستخدمة للوقاية من فيروس كورونا، وهو يختلف عن الكمامة، حيث إن درع الوجه هو واقي مصنوع من ورقة بلاستيكية شفافة تغطي وجهك بالكامل بدلاً من الأنف والفم فقط.

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في الإنفوجراف التالي نستعرض الفرق بين درع الوجه والكمامة لوقايتك من كورونا..



