شكرا لقرائتكم خبر عن 34% من مرضى كورونا يعانون من مشاكل الكلى ... فما سبب ذلك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مشاكل الكلى هى الاكثر انتشارًا في مرضى الفيروسات التاجية فى مدينة نيويورك، حيث أصيب أكثر من ثلث المرضى في منشأة طبية في بيغ أبل بإصابات حادة في الكلى ، والتي تحدث عندما تفشل الكلى أو تتضرر وتصبح غير قادرة على تصفية النفايات، وذلك حسب ما قالته جريدة الديلى ميل البريطانية.

وبالمقارنة ، فإن خُمس الذين دخلوا المستشفى في ولاية واشنطن أصيبوا بنفس الحالة التي أصيب بها حوالي سدس المرضى فى الصين، وكانت مدينة نيويورك ، في وقت ما مركز بؤرة لتفشى المرض ، وهي الأكثر تضررا في الولايات المتحدة مع أكثر من 204،000 حالة وأكثر من 21،000 حالة وفاة مؤكدة ومحتملة.

قال الدكتور روي جون تشن ، زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه في المعلوماتية الطبية الحيوية في المركز الطبي بجامعة كولومبيا وإيرفينغ: "تقدم دراستنا تفاصيل قيمة حول المسار السريري لمرضى COVID-19 في المستشفى من واحدة من أكبر بؤر الوباء"، ومع استمرار تفشي الوباء في جميع أنحاء العالم ، قد يكون لنتائجنا نتائج على التخطيط وتخصيص الموارد لتلبية احتياجات المرضى المصابين بأمراض خطيرة".

من أجل الدراسة التي نُشرت نظر الفريق إلى أول 1000 مريض مصاب بالفيروس التاجي تم علاجهم في المركز الطبي بنيويورك في الفترة من 1 مارس إلى 5 أبريل، ما يقرب من 34 في المئة من المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى مع COVID-19 ، المرض الناجم عن الفيروس ، إما أصيبوا أو أصيبوا بإصابات حادة في الكلى و 13.8 في المئة كانوا بحاجة إلى غسيل الكلى للمرضى الداخليين.

من بين جميع المرضى الذين تم إدخالهم إلى وحدة العناية المركزة ، طور 80 في المئة منهم الحالة فيما بعد و 35.2 في المئة تطلبوا غسيل الكلى.

في ولاية واشنطن ، يعاني 19 في المائة فقط من المرضى من إصابات حادة في الكلى كما حدث في 15 في المائة من المرضى في تقرير حديث صيني.

يقول الباحثون إنهم ليسوا متأكدين من سبب تلف الكلى في مرضى نيويورك أكثر من غيرهم باستثناء معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة.

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كانت الحالات الأساسية الأكثر شيوعًا هي ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة.

نظرية أخرى هي أن المعدل العالي للمضاعفات الكلوية قد يكون بسبب أن الأطباء يحدون من استخدام السوائل الوريدية عند علاج المرضى الذين يعانون من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة كاستراتيجية لإدارة السوائل الواقية من الرئة.

وكتب المؤلفون "بدلاً من ذلك ، قد يكون هناك سمية كلوية متأصلة مرتبطة بالفيزيولوجيا المرضية لـ COVID-19 ، بالنظر إلى أن معدلات إصابة الكلى الحادة مرتفعة حتى في المرضى الذين لا يتلقون رعاية مكثفة أو في أولئك الذين ليس لديهم متلازمة الضائقة التنفسية الحادة".

يأتي ذلك في أعقاب العديد من الدراسات التي استمرت في الظهور بأن هجمات الفيروسات التاجية وتضر بشدة بالكليتين.

وجدت احد الدراسات من معاهد فينشتاين للأبحاث الطبية أن أكثر من ثلث - 36.6 في المئة - من 5500 مريض وضعت إصابة الكلى الحاد.

ما هو أكثر من ذلك، من بين 1000 مريض يحتاجون إلى وضعهم على جهاز التنفس الصناعي ، أصيب حوالي 90 بالمائة بالفشل الكلوي الحاد.

في تقرير آخر ، أجرى باحثون في المركز الطبي الجامعي هامبورغ-إيبندورف في ألمانيا عمليات تشريح على 27 مريضًا ماتوا بسبب فيروس كورونا.

على الرغم من وجود أعلى حمولة فيروسية في الجهاز التنفسي ، إلا أن 12 مريضاً على الأقل لديهم خلايا فيروسية في الكلى.