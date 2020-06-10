زيت الورد وأهم فوائده الجمالية

يعد زيت الورد من أبرز الزيوت العطرية التي تعرف بفوائدها العديدة لجسمك، لأنه مستخرج من الورد بعد تقطيره بالبخار، وهو يتمتع برائحة جميلة ومنعشة جداً.

ما هي أبرز فوائد زيت الورد، وطرق استخدامه؟

للشعر: يعطي زيت الورد رائحة جميلة للشعر، ويساعد في تنعيمه ويمنع تساقطه، كما أنه يزيل القشرة من فروة الرأس، ويساهم أيضاً في تغذية الشعر وتطويله، وذلك من خلال العناصر الغذائية الطبيعية الموجودة فيه.

طريقة استخدام زيت الورد للشعر: بعد غسل شعرك بالشامبو، قومي بتدليك شعرك بزيت الورد من الجذور حتى الأطراف. بهذه الطريقة، سوف يغذي الزيت شعرك بعمق ويعطيه رائحة منعشة، ولكن يجب استخدامه أقله مرتين في الأسبوع، لنتائج ملحوظة. ولا تنسي أن زيت الورد مناسب لجميع أنواع الشعر.

للبشرة: يعتبر زيت الورد من أبرز الزيوت الطبيعية المرطبة للبشرة، كما أنه يحارب علامات التقدم في السن، ويزيل حب الشباب والدمامل التي قد تظهر على الجلد، لأنه غني بالفيتامين ج الذي يأتي بمثابة مضاد للأكسدة. وينفع أيضاً هذا الزيت في محاربة أمراض الجلد، مثل الإكزيما، ومطهر للجروح.

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طريقة استخدام زيت الورد للبشرة: يمكنك إضافة بعض قطرات زيت الورد على الماء الفاتر وغسل وجهك بها لترطيبها، ثلاث مرات يومياً. ويمكنك أيضاً خلط ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من زيت الورد، وضعي المزيج على جسمك لمدة نصف ساعة، لتغذية بشرتك.

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