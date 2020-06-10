احمرار البشرة في الصيف..هذه طرق تخفيفها

تعتبر مشكلة احمرار البشرة في فصل الصيف، الأكثر شيوعاً لدى النساء خاصة هؤلاء اللاتي يذهبن باستمرار إلى البحر، فيتعرضن لأشعة الشمس بالرغم من وضع كريم واقي الشمس.

لذا ننصحك بأن تخففي من احمرار بشرتك الناتج عن الأجواء الحارة والعوامل الخارجية من أشعة الشمس وغيرها، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات التي سنعرضها عليك في خلال هذا الموضوع.

الشاي الأخضر

ننصحك باستعماله؛ كونه يحتوي على مضادات الأكسدة، فيستطيع الشاي الأخضر تخفيف الاحمرار والتهاب الجلد بمجرد وضع ظرف شاي مبلول ومبرّد في الثلاجة على المكان المتضرر لـ10 دقائق قبل أن تشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

الشوفان

يعد الشوفان من العناصر الطبيعية الأشهر في مجال تخفيف احمرار البشرة والتهاباتها، فهو يعمل على توازن الرقم الهيدروجيني ويغتني بخصائص مضادة للالتهابات. حضري عجينة متماسكة مكونة من ملعقتي شوفان والقليل من الماء، ومدّيها على بشرتك بعدها انتظري لمدة ربع أو ثلث ساعة. وعندما تغسلين بشرتك بالماء الفاتر فستلاحظين أن الاحمرار قد زال أو خف بعض الشيء.

مكعبات الثلج

ضعي بعضاً من مكعبات الثلج في منشفة رقيقة، وافركي مكان الاحمرار بلطف 3 مرات كل 10 دقائق؛ حيث تعمل درجات الحرارة الباردة على تعاقد الأوعية الدموية، تقليل الالتهاب وقتل البكتيريا؛ ما يساعد على تخفيف الاحمرار.

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الخيار

يحافظ الخيار على رطوبة البشرة من خلال الفيتامينات والمعادن المليئة بالماء والتي تشكل إحدى أهم مكوناته، ولهذا السبب بإمكان هذه الثمرة أن تخفف من حدة تهيج واحمرار الجلد. فقط برّدي شرائح الخيار في الثلاجة ثم وزّعيها على الجلد، وانتظري قليلاً حتى تحصلي على النتيجة المطلوبة.

الألوفيرا

يقلل الألوفيرا من تهيج البشرة، هذا ويحتوي على مضادات للالتهابات ولذلك ينصح باستخدامه للتخلص من الاحمرار. وكل ما عليك فعله هو أخذ هلام الصبار وتمريره على المكان المتضرر من الجلد، وتركه حتى يجف قبل أن يشطف بالماء الفاتر. لا تنسي أن تكرري تلك الخطوات حتى تحصلي على النتيجة المنتظرة بأسرع وقت ممكن.

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