تعرف على رسالة ميغان ماركل للخريجين الجدد من مدرستها القديمة

ميغان ماركل "Meghan Markle" دوقة ساسيكس وزوجة الأمير هاري "Prince Harry" تشعر بالكثير من الألم والقلق، على الشباب الصغار الذين يتواجدون في هذا العالم المليء بـ "عدم اليقين والظلم"، وتأمل أن تساعد كلمتها التي وجهتها للطلاب في مدرستها القديمة بمناسبة تخرجهم من المدرسة الثانوية، على إعطاء الطلاب المزيد من الأمل وأن تكون مصدر إلهام بالنسبة لهم وذلك طبقا لتقارير جديدة.

ميغان ماركل تدعو لنبذ العنصرية

طبقا للتقارير المنشورة فإن دوقة ساسيكس تحدثت في كلمتها التي وجهتها للخريجين الجدد من مدرستها القديمة، وهي مدرسة Immaculate Heart الثانوية في لوس أنجلوس، تحدثت عن حادث مقتل جورج فلويد " George Floyd"، البالغ من العمر 46 عام، على يد أحد رجال الشرطة فيفي مينيابوليس في يوم 25 مايو 2020، بعد أن قام الشرطي بالضغط على عنق فلويد لمدة 9 دقائق أثناء إلقائه القبض عليه مما تسبب في مقتل فلويد، وعن حوادث أخرى مشابهة قتل فيها رجال من ذوي أصول إفريقية على يد الشرطة بسبب العنصرية.

دوقة ساسيكس تشعر بالكثير من الألم

دوقة ساسيكس اعترفت أيضا في كلمتها التي وجهتها للدفعة الجديدة من الخرجين من مدرستها القديمة، في مقطع فيديو مدته 6 دقائق، بأنها لم تتحدث عن قضية مقتل فلويد من قبل، لأنها كانت تشعر بالكثير من الألم بسبب ذلك الحادث، كما أعلنت أيضا تأييدها لحراك "حياة السود تهم" والذي يقود المظاهرات في الولايات المتحدة احتجاجا على عنف الشرطة اتجاه ذوي الأصول الإفريقية.

كلمة ميغان أثارت الكثير من المشاعر داخلها

مجلة Hello! نقلت عن مصدر مقرب من عائلة ساسيكس قوله إن كلمة ميغان للخريجين الجدد من مدرستها القديمة أثارت الكثير من المشاعر داخل ميغان، وقال عن ذلك: "ميغان كانت سعيدة للغاية لاختيارها لتكون جزء من مراسم حفل تخرج الدفعة الجديدة من مدرستها القديمة، ولكن بعدما حدث خلال الأيام الماضية، لم يكن من الممكن أن توجه كلمة للطلاب دون الإشارة لما حدث لفلويد وللعنصرية التي انتشرت في الولايات المتحدة مثل الطاعون، إنها تشعر بالكثير من الألم والقلق على هؤلاء الشباب الصغار الذين يخرجون إلى هذا العالم الملئ بمشاعر عدم اليقين وتأمل أن تعطيهم كلماتها ولو قدر قليل من الأمل، والراحة والإلهام".

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