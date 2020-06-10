قناع اليقطين لترطيب البشرة

لا ينتهي موسم اليقطين، إذ يمكن العثور على هذه الثمرة في العديد من المنتجات التي نتناولها، مثل القهوة البيضاء والخبز. كما نضمن لك أنّه يمكنك الاستفادة من اليقطين لتحسين مظهرك الخارجي أيضاً. ومع الوقت، تبيّن أن اليقطين مفيد جداً للبشرة، نظراً إلى أنّه غني بالفيتاميناتA, C, و E، التي تُعرف كلّها بقدرتها على مكافحة التجاعيد، في الوقت الذي تساعد فيه البيتا كاروتين والزنك والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة في التخلص من الاحمرار.

نقدم لك في ما يلي وصفة منزليّة لقناع مصنوع من اليقطين لإنعاش البشرة وإحيائها وترطيبها.

أنت بحاجة إلى:

ملعقتين كبيرتين من هريس اليقطين العضويّ المعلّب، أو إلى ثمرة يقطين صغيرة .

نصف ملعقة صغيرة من العسل .

نصف ملعقة صغيرة من الحليب (استخدمي الحليب الخالي من الدسم أو حليب الصويا أو اللوز).

طريقة التطبيق:

1.ابدئي بتنظيف بشرتك عبر إزالة المكياج وغسل الوجه بواسطة الصابون أو المستحضر الذي اعتدت استخدامه.

2.امزجي هريس اليقطين بالعسل والحليب في وعاء صغير. إن كنت تستخدمين ثمرة يقطين طازجة، نظّفي اليقطينة من داخلها، وانزعي البذور منها. اطحني كلّ ما نظّفتيه حتى تحصلي على لبّ قشطي، تضيفين إليه العسل والحليب في ما بعد.

3.ضعي المزيج على وجهك بواسطة أناملك أو فرشاة مكياج متوسّطة الحجم، وتجنّبي أن يقترب من عينيك. يمكنك أيضاً وضعه على عنقك أو على أعلى الصدر. ولكن سيتعين عليك زيادة المكونات ضعفاً ثانياً.

4.دعي القناع يبقى على وجهك لمدة 20 دقيقة.

5.أزيلي القناع بواسطة قطعة قماش مبلّلة بمياه فاترة، وبعد ذلك ضعي الكريم المرطب على وجهك.

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