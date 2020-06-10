عبارات فعالة تساعد على فض أي شجار مع الشريك

قد يكون من المستحيل أن تخلو أي علاقة زوجية من الخلافات التي قد تتطور إلى شجارات بين الفينة والأخرى، ولكن الضروري أن لا تتفاقم الشجارات بين الشريكين إلى مستوى يلحق الضرر بالعلاقة الزوجية ويقودها إلى طريق مسدود.

وبما أن الشجار قد يحدث بسبب حالة غضب مفاجئة لأحد الطرفين، فلا بد للطرف الآخر من أن يعرف كيفية التصرف وإدارة الشجار بشكل لا يؤدي إلى تفاقم الوضع.



وقد أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا، مجموعة من العبارات التي تساهم بفاعلية في تخفيف حدة الشجار وإخماده بشكل سريع، على النحو التالي:

“أستطيع أن أفهم ما تمر به”

في كثير من الأحيان، قد يغضب الشريك عندما يفشل الطرف الآخر في فهم ما يحاول قوله أو ما يشعر به. هذا يجعله يشعر بعدم التقدير والإهمال، مما يؤدي إلى المزيد من الإحباط والغضب، خاصة خلال الأوقات العصيبة مثل فترة الحظر المفروض حالياً بسبب فيروس كورونا. لذلك من المهم جداً أن تخبر شريكك بأنك تستطيع فهم ما يمر به.

“انا اسف على…”

قد تتساءل لماذا تحتاج إلى الاعتذار عندما لا تكون مخطئاً أو لم ترتكب أي خطأ. النقطة هنا هي قبول حقيقة أن شريكك مضطرب وربما يعتقد أنك السبب في ذلك. عندما يكون الشخص غاضباً، فهذا ليس الوقت المناسب لجعله يرى الحقيقة؛ أفضل ما يمكنك فعله في ظل هذه الظروف هو تهدئة الشريك عبر الاعتذار. وبعد ذلك يمكنك الحصول على اللحظة المناسبة لتوضيح جانبك من القصة.

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“ماذا علي أن أفعل لأجعلك سعيداً؟”

أفضل طريقة لإظهار حبك واهتمامك بالشريك هي القيام بأشياء تجعله سعيداً. عندما تسأل شريكك الغاضب إذا كان هناك أي شيء يمكنك القيام به لجعله سعيداً ومرتاحاً، فهذا يدل على أنك تهتم به وتهتم بسلامته.

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