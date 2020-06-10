زفاف جماعى بالصين للعاملين بالأطقم الطبية تكريما لدورهم فى مكافحة كورونا

أقيم حفل زفاف جماعى يتميز بالثقافات المحلية فى نهاية الأسبوع الماضى فى مدينة سانيا السياحية بمقاطعة هاينان جنوبى الصين، وكان هذا تكريما لـ100 من المتزوجين حديثا من أنحاء البلاد الذين انضموا إلى المعركة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وكان الأزواج من 15 مقاطعة فى جميع أنحاء البلاد، وقد ألغوا جميعا مراسم زفافهم المخطط لها للعمل فى الخطوط الأمامية خلال أزمة وباء "كوفيد-19"، وفى الصور الملتقطة لمراسم حفل الزفاف الجماعى، يظهر الأزواج الذين كانوا ضمن الأطقم الطبية لمكافحة جائحة الفيروس التاجى.

وتم تنظيم حفل الزفاف الجماعى لتكريم مكافحى الوباء من قبل حكومة المدينة وبدعم من حوالى 50 شركة قدمت مجانا تذاكر الطيران ذهابا وإيابا والإقامة وصور الزفاف وجولات شهر العسل، وبعد حفل الزفاف الجماعى الذى عقد مساء السبت، قام الأزواج بزيارة المناطق السياحية الشهيرة فى سانيا، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".



وفى الصورة الأولى، يظهر تشن جيان مينج - الممرض بمستشفى الشعب لمقاطعة هونان، وكان قد تم إرساله إلى مدينة هوانجقانج فى مقاطعة هوبى لمكافحة "كوفيد-19" – وهو يساعد زوجته تانج تشان - وهى أيضا عاملة طبية - فى ارتداء الأقراط فى مدينة سانيا بمقاطعة هاينان جنوبى الصين.



وفى الصورة الثانية، يظهر كيه تشيوان الممرض بمستشفى الشعب التابع لجامعة ووهان، وهو يلتقط صورة الزفاف مع زوجته يوى تشن، وفى صورة أخرى، يلتقط تنج كاى بياو، وهو شرطى من واننينج بمقاطعة هاينان، صورا بالهاتف المحمول لزوجته.



ويشار إلى أن شركة Genetron Holdings ومقرها الصين، كانت قد أعلنت أنها تلقت إذن استخدام الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية fda لمجموعات الكشف عن فيروس كورونا، وكذلك تصاريح من السلطات المحلية لتصدير المنتج.

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ووفقا لتقرير لوكالة "بلومبرج"، قالت غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الأدوية والمنتجات الصحية ، فى بيان عبر البريد الإلكترونى، إن اختبارات الكشف عن الفيروسات التى طورتها شركة Genetron Health بشكل مستقل، تم إدراجها فى قائمة الشركات المصنعة لكواشف فيروس كورونا المعتمدة من قبل الغرفة التجارية الصينية لاستيراد وتصدير الأدوية والمنتجات الصحية.

وقد حصلت الاختبارات بالفعل على علامة CE التى توضح المطابقة الأوروبية وشهادات أخرى تتعلق بالصحة والسلامة والمعايير البيئية للمنتجات التى يتم بيعها داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية.



ويعتقد أن اختبار Genetron SARS-CoV-2 RNA يكتشف بشكل فعال عينات واسعة النطاق لفيروس كورونا تتضمن مميزاته دقة محسنة من خلال الكشف عن تسلسلين جينيين مختلفين ومحددين للغاية لـفيروس كورونا ، بالإضافة الى أنه سريع وسهل التشغيل ، ويمكن معالجته أقل من 2.5 ساعة ومقاوم للتلوث.

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