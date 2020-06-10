تعرفي على أساسيات الجمال أثناء النوم

بعد يوم طول من العناء والتعب قد تشعرين بأنّ بشرتك أصبحت باهتةً وجافةً. في حين أنه يصعب عليك تدليلها بكورس مكثف من العناية بعد كل هذا المجهود. فهل ستقومين بترك بشرتك هكذا؟؟!!

بالتأكيد لا؛ تحمل لك أبسط الطرق الليلية التي من شأنها أن تعتني ببشرتك وتخلصها من السموم أثناء الليل. لتنعم بالهدوء والنضارة خلال وقت النوم من خلال هذه الخطوات:

1.العناية بالبشرة:

للعناية ببشرتك وإعادة النضارة إليها على الفور ما عليك سوى وضع كريم الليل يوميًّا قبل النوم، والبعض لا يدرك أهمية كريم الليل؛ فكريم الليل ليس فقط منتج للتجميل ولكنه فى الواقع مليء بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تخترق البشرة أثناء النوم لتعيد إليها النضارة والحيوية ولتتعامل مع تجاعيد وعيوب للبشرة. وإذا كنت تعانين من انتفاخ أو مشاكل للعين عليك الاهتمام بوضع كريم العين الغني بفيتامين E.

2.العناية بالشفاه:

إنّ التعرض لأشعة الشمس أو البقاء في جو مليء بأجهزة التكييف أو التدفئة معظم الوقت قد يجعل شفاهك جافةً ومشققة. لذا عليك الحرص على ترطيب شفاتك يوميًّا قبل النوم لتستيقظي مع شفاه نضرة بدون تشققات.

3.العناية بالجسم:

لا يمكنك وضع كريم الجسم الثقيل نهارًا لذا ضعيه ليلاً على الجسم للحصول على بشرة رطبة وناعمة ويفضل وضع كريم الجسم الغنى بالأوميغا 3 التي تساعد على تهدئة البشرة. كما تتميز زبدة الشيا بترطيبها العميق للبشرة.

4.العناية باليد:

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من الممكن أن تنسي الاهتمام بيديك أثناء انشغالك ببشرة وجهك طوال اليوم. لذلك فعليك تعويضها عن هذا الأمر في المساء. طبقي كريم اليدين المرطب السميك على يديك قبل النوم لتستيقظي بيدين تشعان صحيةً ونضرةً.

5.العناية بشعرك:

قد يتأثر الشعر بالعوامل الخارجية أو استخدام مجففات الشعر التي تفسده مع مرور الوقت. فعليك الاهتمام بشعرك ليلًا جيدًا وذلك من خلال وضع سيروم مغذي للشعر حتى يساعد على إصلاح شعرك والعناية به أثناء النوم.

6.العناية بوسادتك:

لكي تحصلي على الاسترخاء الكامل أثناء النوم قومي برش وسادتك بزيوت تساعد على الاسترخاء كزيت الخزامى والبابونج.

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