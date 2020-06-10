يعد جفاف الجلد من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثير من السيدات وخاصة في فصل الشتاء، وتسبب لهم إزعاجًا شديدًا ومظهرًا غير جمالي، ويصبح الجلد متقشرًا متشققًا ذو ملمس خشن.

وفي تلك الحالة، تحرص السيدات على الحصول على بشرة رطبة وذات ملمس ناعم وخالية من العيوب، وذلك باللجوء إلى طرق عديدة لعلاجها، ومن أفضلها الطرق الطبيعية باستخدام الأعشاب.

وخلال السطور التالية، يوضح لك أسباب جفاف البشرة، فضلا عن طرق الوقاية من جفاف الجلد، وكيفية علاج الجلد بالأعشاب.



أسباب جفاف الجلد

هناك أسباب عديدة وراء جفاف الجلد، وتتضمن:

1- عدم تناول كميات كافية من الماء.

2- سوء التغذية وعدم الانتظام في تناول الفواكه والخضراوات.

3- الرطوبة التي تتعرض لها البشرة.

4- الاستحمام بماء ساخن، وبعد الانتهاء من الاستحمام يتبخر الماء الموجود على الجلد، وبالتالي يسبب جفاف البشرة.

5- الجلوس بجانب أجهزة التدفئة المختلفة لفترة طويلة، والتعرض للهواء البارد ومن ثم الساخن وهكذا.

طرق الوقاية من جفاف الجلد

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1- اتباع نظام غذائي صحي متوازن، مع شرب كميات مناسبة من الماء.

2- تناول كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات.

3- يفضل الاستحمام بماء فتلر أو بارد، لأن الماء الدافئ يخلص الجلد من الزيوت الموجودة به، وبالتالي يسبب جفاف البشرة وتشققها.

4- ينصح باستخدام منشفة ناعمة بعد الاستحمام، حتى لا تسبب أذى للجلد.

5- الابتعاد عن استخدام الصابون الذي يحتوي على مواد كيماوية.



علاج جفاف الجلد بالأعشاب

يعد العلاج بالأعشاب من أفضل أنواع العلاجات التي يمكن الاعتماد عليها في الكثير من الأمراض، لأن لها دور كبير في محاربة تلك الأمراض، ومن بينها جفاف الجلد فيمكن استخدام الأعشاب الطبيعية كالتالي:

زيت الزيتون: يعد من الزيوت الطبيعية التي تلعب دورًا كبيرًا في ترطيب البشرة والحصول على بشرة نضرة إذا وضعته على الجلد بدون أي إضافات، كما يمكن إضافة القليل من السكر إليه، ووضع الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة، وشطفه جيدًا بالماء البارد.

زيت جوز الهند: نظرا لاحتوائه على بعض الأحماض التي تساعد في علاج جفاف الجلد وتساهم في ترطيبها، فيمكن تدليك الجلد به بعد الاستحمام مباشرة.

زيت اللوز: يمكنك تدليك البشرة بزيت اللوز ويترك لمدة نصف ساعة، ثم يشطف بالماء البارد، حيث يحتوى زيت اللوز على فيتامين هـ الذي يعمل على ترطيب البشرة ويخلصها من الجفاف، كما يمكن إضافة القليل من قطرات زيت اللوز إلى كوب من الحليب وتدليك الجلد به. قد يهمك ايضا:

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