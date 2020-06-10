كورونا في أفريقيا.. 5516 وفاة و202 ألف إصابة

الخليج 365 - أديس أباباالأربعاء 2020/6/10 06:05 م بتوقيت أبوظبي
أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الأربعاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في أفريقيا بلغ 202 ألف و782 حالة.
وأشار المركز في بيان إلى أن إجمالي عدد حالات التعافي وصل إلى 90 ألفاً و779 حالة، فيما بلغت الوفيات 5516 وفاة.
وذكر البيان اليومي للاتحاد الأفريقي أن منطقة شمال أفريقيا سجلت 58014 حالة إصابة، وجنوب القارة سجلت 55990، فيما سجلت دول شرق أفريقيا 23400، ووسط القارة 21597، فيما سجلت دول غرب القارة 43781 إصابة.
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