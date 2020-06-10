3 وفيات و170 إصابة جديدة بكورونا في إثيوبيا

الخليج 365 - أديس أباباالأربعاء 2020/6/10 05:52 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الأربعاء، تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع إلى 2506 العدد الإجمالي للمصابين.
وذكرت الوزارة في بيان أن الحالات الجديدة ظهرت بعد إجراء فحوصات معملية لنحو 6187 شخصاً خلال آخر 24 ساعة، مشيرة إلى أن جميع الإصابات الجديدة لإثيوبيين.
وأضاف البيان أن من بين الإصابات 93 رجلاً و77 امرأة، تتراوح أعمارهم بين عامين و115 عاماً.
وأشارت إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في إثيوبيا بلغ 401 حالة بعد تسجيل 22 حالة شفاء جديدة فيما سجلت البلاد 35 وفاة، بعد تسجيل 3 وفيات جديد، الأربعاء.
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