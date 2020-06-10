مشروب طبيعي يقوي المناعة ويحمي من أمراض قاتلة تعرف عليه

لندن - لايف ستايل
ينصح خبراء تغذية بتناول مشروب طبيعي محدد، للمساعدة على تقوية المناعة والوقاية من بعض الأمراض القاتلة، وهذا المشروع هو "شاي الكركم"، الذي يُعدّ من أهم المشروبات الطبيعية القادرة على تعزيز جهاز المناعة ومقاومة السرطان، كما يعالج الالتهابات، فشاي الكركم له مذاق حلو وحار ويعرف عنه رائحته العطرة، وهو مصنوع من مزيج الشاي الأسود والكركم وتوابل الأخرى.
ويتم تحضير شاي الكركم باستخدام الماء والحليب الدافئ، بحسب صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية، كما أن للكركم خصائص قوية مضادة للأكسدة، كما أظهرت الدراسات أن الأنظمة الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة تساهم في تقليل خطر العدوى والإصابة بالأمراض، ومن المعروف أيضًا عن الكركم أنه يحد من مضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية، كما يمكنه المساعدة في علاج تليف الكبد.
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