شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 24 ساعة..الصحة العالمية تتراجع عن تصريحاتها بشأن عدم نقل المصابين بدون أعراض لعدوى كورونا .. وتعترف: نسبة كبيرة من العدوى يمكن أن تنتقل من الحاملين للفيروس بلا أعراض .. وتضارب الأراء بينها وبين العلماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن أثارت تصريحات منظمة الصحة العالمية أول أمس الكثير من اللغط حول عدم نقل الأشخاص المصابين بفيروس كورونا بدون أعراض للفيروس وأنه أمر نادر جدا، عادت خلال 24 ساعة لتفى ما سبق .

تصريحات الدكتورة ماريا فان كيرخوف ، رئيسة وحدة الأمراض والأمراض الحيوانية المنشأ الناشئة في منظمة الصحة العالمية ، يوم الاثنين أثارت ضجة بدعوى أن انتقال العدوى بدون أعراض "نادر للغاية".

ومع ذلك ، تراجعت منظمة الصحة العالمية الآن واعترفت بأن نسبة كبيرة من عدوى فيروسات التاجية يمكن أن تنتقل عن طريق الأشخاص الذين لديهم الفيروس ولكن ليس لديهم أعراض.



مسؤل منظمة الصحة العالمية

وقالت فان كيرخوف خلال مؤتمر صحفي في جنيف يوم الاثنين "لا يزال من النادر أن ينتقل شخص عديم الأعراض بالفعل إلى شخص ثانوي."

ومع ذلك عقدت المؤسسة جلسة نقاشية مباشرة على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعى " توتير" لتوضيح الأمر، من خلال سؤال وجواب على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث قالت " هذا مجهول بشكل كبير ويحتاج إلى مزيد من البحث".

وعادت فان كيرخوف لتؤكد أن معظم حالات انتقال المرض التي نعرفها هي أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض، و تنقل الفيروس إلى أشخاص آخرين من خلال قطرات معدية، ولكن هناك مجموعة فرعية من الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض ، وأن نفهم حقًا عدد الأشخاص الذين ليس لديهم وقالت فان كيرخوف "ليس لدينا اجابات حتى الان".

وأضافت "نحن نعلم أن بعض الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض ، أو بعض الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض ، يمكنهم نقل الفيروس، لذا ، ما نحتاج إلى فهمه بشكل أفضل هو عدد الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض وعدد الأشخاص الذين ينتقلون إلى الآخرين بشكل منفصل".



جانب من تصريحات الصحة العالمية

"مرض خفيف"وأضاف مسؤلى الصحة" على الرغم من أنهم قد لا يظهرون أعراض Covid أى أنهم لم يصابوا بالحمى حتى الآن ، أو قد لا يكون لديهم سعال كبير ، أو قد لا يعانون من ضيق في التنفس - ولكن البعض قد يكون لديه مرض خفيف. "مرض خفيف"وأضاف مسؤلى الصحة" على الرغم من أنهم قد لا يظهرون أعراض Covid أى أنهم لم يصابوا بالحمى حتى الآن ، أو قد لا يكون لديهم سعال كبير ، أو قد لا يعانون من ضيق في التنفس - ولكن البعض قد يكون لديه مرض خفيف.

وأضافت فان كيرخوف أن تعليقها حول ندرة الانتشار عديم الأعراض، كان مبنيًا على دراستين أو ثلاث دراسات لمتابعة اتصالات الأشخاص عديمي الأعراض ، والبيانات غير المنشورة التي تشاركها البلدان أو الخبراء مع منظمتها.

قائلة : "ما كنت أشير إليه في المؤتمر الصحفي كان عددًا قليلًا جدًا من الدراسات، دراستين أو ثلاث دراسات تم نشرها في الواقع تحاول متابعة الحالات غير المصحوبة بأعراض، حتى يصاب الأشخاص بالعدوى بمرور الوقت ، ثم ينظرون إلى جميع جهات الاتصال الخاصة بهم .

"وهذه مجموعة فرعية صغيرة جدًا من الدراسات. لذلك كنت أرد على سؤال في المؤتمر الصحفي، ولم أكن أذكر سياسة منظمة الصحة العالمية أو أي شيء من هذا القبيل.

"نظرًا لأن هذا أمر غير معروف بشكل كبير ، ووجود العديد من الأشياء المجهولة حول هذا الموضوع ، فقد حاولت بعض مجموعات النمذجة تقدير ما هي نسبة الأشخاص الذين لا يعانون من الأعراض التي قد تنتقل."

من جانب أخر قال الدكتور مايك رايان ، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية ، خلال الأسئلة والأجوبة الحية إنه لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن الانتشار غيرالعرضي المحتمل لـ Covid-19.

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وأضاف : "مهما كانت نسبة المرض التي تنتقل من الأفراد عديمي الأعراض ، كما قالت ماريا ، هذا غير معروف، فأنا مقتنع تماما بأن هذا يحدث، ولكن السؤال هو الكم. العلماء يردون على منظمة الصحة على جانب أخر، قال البروفيسور ليام سميث، عالم الأوبئة في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي ، إن العدوى بدون أعراض "يمكن أن تتراوح بين 30 % و 50 %من الحالات". العلماء يردون على منظمة الصحة على جانب أخر، قال البروفيسور ليام سميث، عالم الأوبئة في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي ، إن العدوى بدون أعراض "يمكن أن تتراوح بين 30 % و 50 %من الحالات".

وأضاف: "أفضل الدراسات العلمية حتى الآن تشير إلى أن ما يصل إلى نصف الحالات أصيبت بالعدوى من الأشخاص الذين يعانون من أعراض أو بدون أعراض".

وقال البروفيسور كيث نيل ، عالم الأوبئة في جامعة نوتنغهام: "لا يزال مقدار الدور الذي يلعبه انتقال الأعراض في العدد الإجمالي للعدوى الجديدة غير واضح ، ولكن الأشخاص الذين يعانون من الأعراض هم المسؤولون عن معظم الإصابات الجديدة بكوفيد 19.

“هذا يعزز أهمية أي شخص لديه أي من أعراض Covid-19 يرتب اختبارًا لأنفسهم في أقرب وقت ممكن، وعزل نفسه أيضا حتى يحصل على نتيجة الاختبار، فلكل فرد دور يلعبه في إيقاف Covid-19."

"ومع ذلك ، فقد وجدت هذه الدراسات والعديد من الدراسات الأخرى أن انتقال أعراض المرض يمكن أن يحدث ، وعلى وجه الخصوص ،

وقال البروفيسور باباك جافيد ، استشاري الأمراض المعدية في مستشفيات جامعة كامبريدج ، إنه من المهم التمييز بين المصابين بأعراض خفيفة أو بدون أعراض.

وأوضح أن أولئك الذين لم تظهر عليهم الأعراض يُعرفون باسم "الأعراض الحقيقية" ، في حين أن "الأعراض المسبقة" هم أولئك الذين ليس لديهم أعراض في وقت اختبار إيجابية للفيروس ولكنهم يصابون فيما بعد بالأعراض و "أعراض الأعراض" الذين لديهم أعراض غير نمطية أو خفيفة للغاية.

"ومع ذلك ، فإن النقطة المهمة تكمن في أن بعض الأعراض الخفيفة جدًا التي ليست" نموذجية "لكوفيد ، أي عدم وجود حمى أو سعال قد تمثل شخصًا يمكن أن يكون معديًا.



جامعة هارفارد تنقد الصحة العالمية ومع ذلك ، قال معهد الصحة العالمية في جامعة هارفارد إن الأبحاث تظهر أن الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض COVID-19 ينشرون المرض وأن "منظمة الصحة العالمية تثير الارتباك من خلال اقتراح خلاف ذلك". جامعة هارفارد تنقد الصحة العالمية ومع ذلك ، قال معهد الصحة العالمية في جامعة هارفارد إن الأبحاث تظهر أن الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض COVID-19 ينشرون المرض وأن "منظمة الصحة العالمية تثير الارتباك من خلال اقتراح خلاف ذلك".

وبحسب المجموعة ، استند تعليق منظمة الصحة العالمية إلى "أدلة من الدول الأعضاء" لم تتم مشاركتها بعد مع المجتمع العلمي، وقال مدير معهد الصحة العالمية بجامعة هارفارد لـ DailyMail.com: "من الواضح أن مسألة ما إذا كان يمكن نشر الأعراض أم لا أمر بالغ الأهمية للسيطرة على ذلك".

وقال إن حوالي واحد من كل خمسة أشخاص يصابون بـ COVID-19 ، المرض الذي يسببه الفيروس، لا تظهر عليهم أعراض، إنهم يشعرون بأنهم بخير طوال مسار المرض، "أود أن أقول أن هناك أدلة جيدة على أن الأشخاص المصابين، الذين ليس لديهم أعراض ويشعرون بأنهم بخير ، يمكنهم وينشرون العدوى".

إنه يردد تعليقات مماثلة أدلى بها مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، الدكتور روبرت ريدفيلد ، في أبريل، في ذلك الوقت ، قال إن هذا يفسر كيف استمرت الحالات في الانتشار في جميع أنحاء البلاد حتى مع اتخاذ تدابير صارمة للتشتيت الاجتماعي.