شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تحاليل تكشف هل جسمك يمتص فيتامين ب 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبار امتصاص فيتامين ب 12 يساعد في اكتشاف نوع من الأنيميا يسمى أنيميا نقص فيتامين ب 12 وهذا النوع من فقر الدم يعني أن جسمك ليس لديه ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الصحية تنقل هذه الخلايا الأكسجين في جميع أنحاء الجسم وتحتاج إلى الفيتامينات - بما في ذلك فيتامين ب 12 – لصنعها، من خلال "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبار امتصاص فيتامين ب 12، وفقاً لموقع webmd.

عندما لا يكون لديك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، لا يحصل جسمك على الأكسجين الذي يحتاجه للعمل كما ينبغي وقد يجعلك فقر الدم تشعر بالتعب والضعف وقلة التنفس.

أعراض أنيميا نقص فيتامين ب 12 ومتى يطلب طبيبك التحليل

فقر الدم يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب وضيق التنفس فيما يلي بعض العلامات الأخرى:

-تبدو بشرتك شاحبة أو صفراء.

-تشعر بالدوار.

-ليس لديك شهية.

- فقدت وزنك دون المحاولة.

- خدر فى يديك وقدميك أو وخز.

-ينبض قلبك بسرعة كبيرة أو تشعر بألم في الصدر.

-تشعر عضلاتك بالضعف.

-غالبًا ما يكون لديك تغيرات في المزاج.

اختبارات أنيميا نقص فيتامين ب 12

نظرًا لأن هذه الأعراض يمكن أن تكون أيضًا أعراض لحالات أخرى، سيقوم طبيبك بإجراء فحص بدني وقد يطلب إجراء واحد أو أكثر من هذه الاختبارات:

-فحص دم شامل يتحقق هذا الاختبار من حجم وعدد خلايا الدم الحمراء إذا كان فيتامين B12 منخفضًا ، فلن تبدو خلايا الدم الحمراء طبيعية ستكون أكبر بكثير وتشكل بشكل مختلف عن الأصحاء.

-مستوى فيتامين ب 12 يتحقق هذا الاختبار لمعرفة ما إذا كان لديك ما يكفي منه في دمك.

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-الأجسام المضادة تخبر هذه البروتينات جهازك المناعي بمهاجمة العامل الداخلي إذا كنت تعاني من فقر الدم الخبيث، فسوف تحتفظ به في دمك.

-اختبار شيلينج يستخدم هذا الاختبار شكلًا إشعاعيًا من B12 لمعرفة ما إذا كان جسمك لديه نسبة كافية.

-مستوى حمض الميثيل مالونيك (MMA). يقيس هذا الاختبار كمية MMA في دمك عندما يكون مستوى فيتامين B12 منخفضًا ، يرتفع مستوى MMA.

أسباب أنيميا نقص فيتامين B12

يمكنك الحصول على فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب 12 إذا لم تحصل على ما يكفي من فيتامين ب 12 في نظامك الغذائي من الأطعمة مثل الحليب والبيض واللحوم.

ومن المرجح أن تكون منخفضًا في هذا الفيتامين إذا كنت كبير في السن ، أو إذا كنت تتناول نظامًا غذائيًا نباتيًا ويمكن أن يحدث أيضًا إذا كان جسمك لا يستطيع امتصاص كمية كافية منه من الأطعمة التي تتناولها.

تمتص أمعائك فيتامين ب 12 من الطعام.

يساعد البروتين الذي تصنعه معدتك يسمى "العامل الداخلي" جسمك على امتصاصه.

عندما لا يكون لديك ما يكفي ، لديك نوع من فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين B12 يسمى "فقر الدم الخبيث".

يمكنك الإصابة بفقر الدم الخبيث إذا:

-لديك مرض مناعي ذاتي يجعل جهازك المناعي يهاجم خلايا معدتك.

-لديك جراحة لإزالة جزء من معدتك.

قد لا يمتص جسمك أيضًا ما يكفي من فيتامين ب 12 إذا:

-لديك مرض يؤثر على كيفية امتصاص العناصر الغذائية في الأمعاء، مثل مرض كرون أو فيروس نقص المناعة البشرية أو بعض أنواع العدوى.

-لديك بكتيريا معينة سيئة في أمعائك.

-تتناول بعض الأدوية ، مثل المضادات الحيوية والأدوية المضادة للصرع.

-خضعت لعملية جراحية لإزالة جزء من الأمعاء.

-أصبت بالدودة الشريطية.