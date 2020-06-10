شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورة توافق على استخدام ريمديسفير لعلاج مصابى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة العلوم الصحية بسنغافورة انها منحت موافقة مشروطة على العقار المضاد للفيروسات ريمديسفير التابع لشركة جلعاد ساينس انك لعلاج بعض المرضى المصابين بعدوى كوفيد 19، كما وافقت كوريا الجنوبية واليابان والهند والولايات المتحدة على الدواء للاستخدام في حالات الطوارئ، وفقا لما ذكرته وكاله "رويترز".

كما أعلنت منظمة الصحة الأوروبية أنها تلقت طلبا من شركة الأدوية الأمريكية جلعاد ساينس للموافقة على دوائها المضاد للفيروسات، ريمديسيفير، كعلاج محتمل لفيروس كورونا في أوروبا.ووفقا لتقرير لوكاله "رويترز" قالت وكالة الأدوية الأوروبية في بيان: "يتم تقييم فوائد ومخاطر العقار ويمكن إصدار رأي في غضون أسابيع".

وتعهدت منظمة الصحة الأوروبية بإجراء مراجعة سريعة لعقار ريميديسفير المحتمل لعلاج مصابى فيروس كورونا والمملوك لشركة جلعاد ساينس الأمريكية، وقالت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) إن الجدول الزمني للجنة الأدوية البشرية لتقييم الدواء "سيتم تخفيضه إلى الحد الأدنى ، ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوعين من إخطار رئيس منظمة الصحة الأوربية للبرلمان الأوروبي بأنه قد يعطي ضوءًا أخضر مبدئيًا لبيع ريمديسفير كعلاج لفيروس كورونا خاصة مع انه لا يوجد حاليًا أي دواء أو لقاح معتمد للمرض شديد العدوى وأحيانًا مميت.

Advertisements