5 نصائح طبية للسيطرة على الشعور بالجوع

لندن - لايف ستايل
تسببت فترة العزل الذي فرض في دول العالم لمكافحة تفشي فيروس كورونا، في زيادة الوزن لدى العديد من الأشخاص نتيجة تناول كميات كبيرة من الطعام مع قلة النشاط.ووجه أطباء التغذية بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، بعض النصائح لتفادي الشعور بالجوع والرغبة في تناول الطعام، مع الحرص على عدم اللجوء إلى عادات تؤذي الصحة.
أولا، تناول قطع الشوكولاتة الداكنة حيث تشير الدراسات إلى أن نكهة الشوكولاتة تمنحك الشعور بالشبع لوقت طويل.
ثانيا، شرب الشاي الأخضر الذي يستخدم منذ قرون لتقليل الشهية.
ثالثا، الإكثار من التوابل حيث يعزز الفلفل الحار من عملية التمثيل الغذائي والشعور بالامتلاء.
رابعا، الاعتماد على الزنجبيل في النظام الغذائي، لما له من فوائد غذائية كبيرة كما أنه يعرف بـ"قاتل الشهية".
خامسا، تناول اللوز والمكسرات كونها غنية بمضادات الأكسدة والمغنسيوم، وهي العناصر التي تمنح الشعور بالشبع.
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