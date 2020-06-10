اليابان تسجل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 56 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة. وذكرت وزارة الصحة اليابانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 17291، فيما بلغ إجمالي الوفيات 921 حالة وفاة. قد يهمك أيضا : أفغانستان تسجل 684 إصابة جديدة بكورونا مفاجآت خطيرة بشأن "كلوروكين" دواء ترامب السحري لعلاج "كورونا"

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