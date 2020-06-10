المغرب تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب اليوم 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 8455، فيما استقر عدد الوَفَيَات في 210 بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 7496 بعد تماثل 3 أشخاص للشفاء، واستبعد 343 ألفًا و785 حالة بعد الكشف المخبري.
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