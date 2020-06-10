أفغانستان تسجل 684 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت أفغانستان اليوم 684 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية لتصل عدد الإصابات إلى 22143. وذكرت وزارة الصحة العامة في أفغانستان أن 21 شخصًا توفوا بسبب الفيروس لترتفع حصيلة الوَفَيَات بسبب الفيروس إلى 405 ، فيما تعافى 324 حالة في الساعات الـ24 الماضية لتصل حالات التعافي إلى 2975 حالة، مشيرةً إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 18424. قد يهمك أيضا : شركة أميركية توضّح تفاصيل إيجاد طريقة لتحييد وباء "كورونا" بالكامل مفاجآت خطيرة بشأن "كلوروكين" دواء ترامب السحري لعلاج "كورونا"

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