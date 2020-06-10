بلجيكا تسجل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 132 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 10وَفَيَات . وذكرت وزارة الصحة البلجيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة وصلت إلى 59.569 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 9629 وفاة . قد يهمك ايضا: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 105118 حالة لبنان تسجّل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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