حفل زفاف في العراق يتحول إلى مأتم بعد قتل العريس بطريق الخطأ

بغداد - لايف ستايل
تحول حفل زفاف لأحد الشبان العراقيين في مدينة الحويجة التابعة لمحافظة "كركوك"، إلى مأتم عقب قتل والد العريس نجله بطريق الخطأ، حيث قتل العريس إثر إقدام والده على إطلاق الرصاص في حفل زفافه تعبيرا عن الفرح الذي انقلب فجأة إلى مأساة بعد أن أصابته إحدى الرصاصات بالخطأ في منطقة الصدر، بالإضافة إلى إصابة 3 أطفال كانوا متواجدين في الحفل بجروح، حسب وسائل إعلام.
إلى ذلك أفاد مصدر أمني " أن الحادث وقع في حي سلام بقضاء الحويجة جنوب كركوك، حين كانت عائلة العريس صالح خطير تحتفل بفرح ابنها وسط جموع غفيرة من الناس، رغم تأكيد الحكومة المحلية هناك منع جميع أنواع المناسبات منعا للتجمعات وخوفاً من تفشي فيروس كورونا المستجد".ونقلت جثة العريس إلى دائرة الطب العدلي، في حين نقل الأطفال المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الوالد للتحقيق معه ومن ثم إحالته إلى القضاء.
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