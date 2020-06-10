كيف أعلّم طفلي الطبخ حسب عمره؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:41 مساءً - انتهت حصص أطفالك اليومية من التعليم عن بعد، أخذوا قسطاً من الراحة، ثم حان الآن موعد اللعب، ما رأيك أن تجعلي لعبهم أكثر فائدة بأن تخصصي لهم ساعة مسائية لدخول المطبخ، ليعدوا وجباتهم الصحية، هل تدركين ما سيكتسبونه من فوائد، يقدم لك الشيف Paul Alexander Estorffe هذه الإرشادات لإدخال طفلك إلى المطبخ حسب عمره.

عند دخول طفلك المطبخ تأكدي من التزامه ببعض القواعد، وخاطبيه بعبارات ستعلق في ذهنه، وذكريه أننا في زمن انتشار فايروس كورونا، الذي قد يستغل أخطاءنا:

1 - اغسل يديك بالماء الدافئ والصابون قبل وبعد تناول الطعام.

2 – لا بد لفتاتي الصغيرة أن تلف شعرها الطويل بربطة إلى الوراء.

3 – عليك أن تحافظ على نظافة رفوف وطاولات المطبخ الرخامية.

4 – انتظر، سأوضح لك الأمر، لا تتذوق الطعام قبل نضوجه، ولا تلعقه بإصبعك أو تضع يدك في فمك، فربما نعمل في مواد نيئة مثل الدواجن أو عجينة البسكويت على سبيل المثال.

5 – إذا تذوقت بملعقة، لا تعد غمسها في الطعام مرة ثانية، لأنها تبللت بريقك، "تذكري أن الطهاة الصغار بحاجة إلى الإشراف".



كيفية تعليم الأطفال حسب العمر

3-5 سنوات من العمر

يحب الأطفال الصغار المساعدة، ولكنهم يحتاجون إلى إشراف بالغ للغاية لأن مهاراتهم الحركية لا تزال تتطور، فاستغليها بترديد هذه الإرشادات على مسامعهم:

1 - اغسل يديك بالماء الدافئ والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل. يمكنك أن تغني خلالها : "ماما زمانها جاية، جاية بعد شوي جايبة لعب وحاجات .. واو".

2 - اغسل الفواكه والخضروات في الحوض بماء الصنبور البارد.

3 - امسح الطاولة.

4 - امزج المكونات مثل السكر والطحين والبيكنج باودر بالمضرب الشبكي.

5 – امسك الفرشاة الخاصة جيداً، بللها بالزيت وادهن بها صينية الفرن.

6 – هاقد فردت لك العجينة، قطعها بقالب البسكويت، لكن حذار أن تتذوق العجين النيئ.

6-7 سنوات من العمر

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في هذه المرحلة، ستكون مهاراته الحركية أكثر دقة، فهو سيتعامل مع المكونات أمامه بشكل أدق، لكنه سيظل بحاجة إلى تذكيره بطرق سلامة ونظافة الطعام، فوجهي إليه عباراتك كالآتي:

1 - استخدم مقشرة لتقشير البطاطس النيئة والزنجبيل والمانجو والفواكه والخضروات المغسولة الأخرى.

2 - اكسر البيض في وعاء وتذكر غسل اليدين بعد ذلك.

3 -اعمل تجويفاً في حبة الأفوكادو بعد قطعها لنصفين، كي نتمكن من تناول اللب.

4 – قم بتقطيع الطماطم والخيار.

5 – الخس تحديداً يمكنك تقطيعه بأصابعك بعد غسلها؛ لأن استخدام السكين يقلل من نسبة الحديد فيه. لكن لا تحاول أن تضع قطعة في فمك وأخرى في الطبق.

6 – حاول تقطيع الفاصوليا الخضراء.

7 - املأ الغسالة بالأطباق والملاعق.

8 - انقع البقدونس بالملح لـ5 دقائق، كي تقتل أي ميكروبات، ثم قطعه بمقص المطبخ النظيف وغير الحاد، وكذلك الأمر مع البصل الأخضر.

8-9 سنوات من العمر

طفلك في هذه المرحلة قد نضج، حيث يمكنك تكليفه بمهام أكثر دقة، علميه مثلاً أهمية مسح جميع الأسطح وتبريد المواد سريعة التلف، مثل البيض والحليب، على الفور، ووجهيه كالآتي:

1 – افتح العلبة بفتاحة العلب، لكن كن حذراً، لا تشرد، ولا داعي أن تتكلم وأنت تقوم بهذه المهمة، تذكر فقط أن سلامتك هي الأهم.

2 - ضع ما تبقى من طعام اليوم، في علب خاصة، ثم زجها في الثلاجة بعد أن تبرد، فليس صحياً أن ندخلها وهي ساخنة.

3 – جهز رطل الدجاج على لوح التقطيع. واستخدم هذا الموضوع في الدرج الأول، فهو مخصص للحوم، لكن تأكد من غسل يديك بالماء الدافئ والصابون، بعد إخراجها من الكيس ووضعها على لوح التقطيع.

4 – اخفق البيض.

5 - تحقق من درجة حرارة اللحوم باستخدام مقياس حرارة الطعام، إنها تجربة علمية عليك تعلمها.

6 - اعصر ليمونة أو برتقالة.

10 – 12 سنة

أغلبية الأطفال في هذه السن يمكنهم العمل بشكل مستقل في المطبخ، ولكن يجب أن يظل عملهم تحت إشراف الكبار. قبل السماح لهم بالقيام بالمهمات بمفردهم، جربي إذا كانبإمكانهم اتباع قواعد المطبخ الأساسية مثل فصل الأجهزة الكهربائية، واستخدام السكاكين واستخدام الفرن أو الميكروويف بأمان. وأسندي إليهم هذه المهام:

1 - اسلق المكرونة.

2 - اتبع وصفة، على الآيباد،اقرأ كل خطوة بالترتيب وقم بقياس المكونات بدقة.

3 - اخبز الأطعمة في الفرن.

4 – هل نضجت المكونات على الموقد.

5 - قطع الخضار إلى شرائح وقم بإعداد السلطة.

للذكريات



يمكنك توثيق عمل طفلك في المطبخ من خلال تصويره عبر الفيديو، من هاتفك الجوال، لكن لا تشتتي انتباهه بأن تكرري ذلك كل مرة، فقط أشعريه بأنه نجم وجبة الغداء أو العشاء هذا اليوم، واحتفظي بهذه الفيديوهات في ملف خاص للذكرى.