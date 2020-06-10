10 نصائح تجعل المولود ينام بشكل أفضل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:41 مساءً -

هذه النصائح عليك اتباعها عند قدوم المولود فهي ستساعدك جدا على تنظيم نومه وان يحصل على نوم أفضل، لذلك بوصفي خبيرة تربية أطفال أقدم لك نصائج لنوم المولود:

1. اجعلي للنوم نظاماً كعمل حمام للمولود، تغير ملابسه وترنيم أغنية معينة له.فال

2. اصنعي أجواء مساعدة للنوم، كأن تخففي من إنارة الغرفة واستخدام صوت موسيقى خفيف.

3. المواليد يحبون القماط لذا جرّبيه فهو يساعده على النوم.

4. احرصي على أن تضعي مولودك في فراشه وهو لايزال مستيقظا وليس نائما

Advertisements

5. لا تهرعي الى غرفة طفلك حال سماعك صوته، فأحيانا يعود للنوم بمفرده.

6. تجنبي النظر لطفلك فهو سيعتقد بأنه قد حان وقت اللعب.

7. عندما يحين وقت النوم، توقفي عن اللعب مع طفلك ومناغاته وتحفيزه على أي نشاط.

8. ليس من الضروري تغير حفاظة المولود خلال الليل إن لم تكن متسخة، فهذه الحركة كفيلة بتحفيزه وإزعاج نومه.

9. بعض المواليد ينامون على صوت المكنسة الكهربائية أو مجفف الشعر، فضعيهم في بالك.

10. احرصي على أن تكون الغرفة مظلمة كي يميز مولودك بين قيلولة النهار القصيرة والنوم لمدة أطول في الليل.