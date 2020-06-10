ما هي الفراولة التي تشكل خطرا على الصحة

وقالت الطبيبة: “أولا، تحتاج إلى الانتباه إلى لون الفراولة. كلما كان لون الثمرة أغمق، كلما احتوى على صبغة نبات الأنثوسيانين المسؤولة عن اللون الأحمر. إنه هو الذي يحمي الجسم من الشيخوخة المبكرة وله تأثير مضاد للالتهابات. الثمرة الفاقعة نمت في الشمس تحتوي أيضًا على كمية كبيرة من فيتامين س، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية. وفي وجوده، يتم امتصاص الحديد بشكل أفضل.

أي أنه كلما كانت الفراولة أكثر فقاعة، زادت كمية الفيتامينات التي تحتوي عليها. عند الشراء، تأكد من أن الثمرة ملونة بالتساوي. ليس اللون الجميل دائمًا يضمن الجودة،

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فبعض المزارعين من أجل إعطاء الثمرة مظهرًا جميلا، يقومون بتلوينها بأسمدة خاصة. لذلك، بالإضافة إلى اللون، يجب الانتباه إلى رائحة الثمرة، التي يجب الشعور بها بالفعل عند الاقتراب منها. وربما أكثر من كل شيء سيخبر جذعها عن نوعية الفراولة، يجب أن يكون أخضر فقط وهذا يعني أنه تم قطف الثمرة من الحديقة مؤخرًا، وبالتالي احتفظت بجميع العناصر الغذائية. بالمناسبة، يمكن تجفيف الساق وإضافته إلى الشاي”.

من الناحية المثالية، من المستحسن شراء التوت الطازج من المزارعين المحليين، الذين تم حصادهم منذ أكثر من ثلاثة أيام وزرعوا دون مبيدات حشرية. تحذر مارغريتا أرزومانيان من أنه إذا كان هناك شريط أبيض على الساق، فعندئذ تم معالجة التوت بدقة باستخدام المواد الكيميائية.

في اليوم، يمكنك تناول كوب أو كوبين من التوت، وهو ما يقرب من 250-300. الحد الأقصى الذي يجب تناوله هو نصف كغ غرام من الفراولة، وفقا للاخصائية.