 رجيم مقاومة الانسولين لمرضى السكري لخسارة الوزن في ايام     

يساعد رجيم مقاومة الانسولين على خسارة الوزن وخصوصاً لدى الاشخاص الذين يعانون من ارتفاع السكر في الدم من دون ان يعني هذا الى اصابتهم بمرض السكري. ومن اجل الحفاظ على صحة سليمة يتعين على هؤلاء اتباع نظام غذائي خاص تطلق عليه تسمية رجيم مقاومة الانسولين. فهذا يساعد على انقاص الوزن كما يمنع تفاقم الحالة ويحد من خطر المعاناة من داء السكري.

مخاطر مقاومة الانسولين

يساعد الانسولين وهو هرمون يفرزه البنكرياس على منع ارتفاع مستوى السكر في الدم من خلال تسهيل عملية دخوله الى الخلايا. لكن مع الارتفاع المستمر للسكر تتوقف خلايا الجسم عن الاستجابة للأنسولين وتطلق على هذه الحالة تسمية مقاومة الانسولين وهي تسبب زيادة مستوى السكر في الدم. وتعتبر زيادة الوزن من الاسباب التي تساعد على ذلك وخصوصاً في حال تراكم الدهون في منطقتي البطن والخاصرتين. ويترافق هذا غالباً مع ارتفاع ضغط الدم ويزيد من خطر المعاناة من امراض القلب.





قواعد رجيم مقاومة الانسولين



من اجل تطبيق هذا الرجيم من الضروري الالتزام بتطبيق بعض القواعد الاساسية.

1 اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن. ومن الافضل في هذه الحالة اختيار الرجيم المتوسطي الذي يحتوي على الدهون الصحية مثل تلك الموجودة في زيت الزيتون والمكسرات النيئة والاسماك.

2 تناول الدجاج الخالي من الدهون ومنتجات الالبان بكمية معتدلة جداً.

3 التخلي عن المشروبات الغنية بالسكر مثل العصائر غير الطبيعية والمشروبات الغازية.

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4 التركيز على اكل الخضار التي لا تحتوي على الكربوهيدرات مثل البروكولي والفليفلة والبطاطا الحلوة.

5 تناول المأكولات الغنية بالالياف ومنها الفول والحبوب الكاملة والارز البني والخبز الاسمر.

6 الحرص على شرب ما لا يقل عن ليتر ونصف الى ليترين من الماء يومياً.

7 تناول الشاي والخلاصات النباتية من دون سكر والامتناع عن اكل الحلويات.

8 تجنب استهلاك النشويات مثل الأرز العادي والخبز الابيض والمعكرونة والذرة والبطاطا.

9 عدم تناول الاطعمة المقلية والوجبات الجاهزة وخصوصاً البيتزا والهمبرغر والسجق واللحوم المصنعة والمرتديلا وغيرها.

برنامج رجيم مقاومة الانسولين

بعد الالتزام بهذه القواعد من الممكن تطبيق هذا الرجيم بسهولة.

الفطور. تسمح هذه الحمية بتناول عدد قليل من البيض المسلوق مع الخضار الطازجة والجبنة خفيفة الدسم.

الغداء. يجب الامتناع تماماً عن تناول الاطعمة المقلية وتلك التي تحتوي على الدهون الضارة. ومن الافضل ان يضاف الى المائدة السمك او الدجاج المشوي مع الخضار المطهوة على البخار.

العشاء. خلال هذه الوجبة يمكن تناول الخضار المشوية او المطهوة على البخار اوالمسلوقة ومنها البروكولي والبازيلاء.

ومن القواعد التي يجب اتباعها عند تطبيق رجيم مقاومة الانسولين شرب كمية كافية من الماء يومياً واستبدال المشروبات الاخرى بالشاي الاخضر الخالي من السكر.

وبعد الانتهاء من هذا الرجيم من الضروري الالتزام ببرنامج غذائي وحياتي صحي يقوم على تناول الطعام الصحي الخالي من الدهون الضارة والسكريات والتخلي عن العادات السيئة مثل التدخين وتناول العصائر المصنعة الغنية بالسكر والمشروبات الغازية. ويجب التركيز على المأكولات الغنية بالفيتامين D وممارسة التمارين الرياضية بانتظام 3 مرات على الاقل اسبوعياً. كذلك من المهم النوم لعدد ساعات كاف اي ما لا يقل عن 7 ساعات يومياً. ويشار الى فقدان 5 الى 7 في المئة من الوزن من خلال اتباع رجيم مقاومة الانسولين يزيد استجابة الخلايا له ويساهم في خفض مستوى السكر في الدم مع مرور الوقت.



