القاهرة - لايف ستايل
وضعت اللجنة القومية للسكر، التابعة لوزارة الصحة والسكان في مصر، مجموعة من النصائح لمرضى السكري في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ونصحت اللجنة بأخذ الفيتامينات مثل فيتامين "ب المركب" بهدف رفع مناعتهم، والوقاية من مرض التهاب الأعصاب الطرفية، وعلاجه. ونقل مصدر ، عن الدكتور هشام الحفناوي، الأمين العام للجنة القومية للسكر، إنهم حريصون على زيادة الاهتمام بمرضى السكر باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
ولفت الحفناوي، خلال مؤتمر صحفي عُقد بالفيديو كونفرانس ضمن فعاليات حملة "مناعتك حمايتك"، إلى أن "مرضى السكر والضغط والقلب والأورام، هم أكثر ضحايا الفيروس سواء بمصر أو العالم، ما يستدعى الاهتمام الكثيف بهم، حتى نستطيع أن نعبر بهم إلى بر الأمان".
ومن جانبه أكد الدكتور خالد الحديدي، عضو اللجنة القومية، أن "مرض السكر له أثر سلبي على مناعة الجسم، وهو ما يستدعي العمل على مواجهته بشكل سريع عبر تعزيز المناعة بأنشطة مختلفة، على رأسها تعزيزها بفيتامين ب المركب"، قائلًا: "المريض ينبغي أن يحرص على تناول الطعام الصحي، وأخذ قسط كاف من النوم، والتعرض للشمس والهواء، باعتبارها أحد عناصر دعم المناعة بالجسم".
قد يهمك أيضا :
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة" المصرية توجه عدة نصائح لمرضى "السكري" لمواجهة فيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.