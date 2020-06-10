تقرير طبّي يوضّح وجود 5 أسباب وراء زيادة الوزن بعد الحمية الغذائية

يبذل الناس الكثير من الجهد لإنقاص أوزانهم، يلزمون أنفسهم بأنظمة غذائية مرهقة، وتمارين رياضية، وغيرها من الحميات، لكن الجهد الأكبر يكون في الحفاظ على الوزن بعد إنقاصه، والعمل على عدم زيادته مرة أخرى.في هذا التقرير الذي أعده موقع "كونسلتو" الطبي المتخصص 5 نصائح للحفاظ على الوزن بعد انتهاء فترة الحمية الغذائية.

1- أسباب طبية

"قصور الغدة الدرقية"، ربما يكون هذا السبب الأهم من بين أسباب زيادة الوزن بعد إنقاصه، وهو أحد الأسباب في زيادة الوزن بشكل عام، حيث يعاني غالبية مرضى قصور الغدة الدرقية من زيادة الوزن، نتيجة قلة إفراز هرمون الثيروكسين المسؤول عن عملية التمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى تراجع معدل حرق الدهون بالجسم.

2- قلة النوم

اضطراب ساعات النوم من بين الأسباب المهمة كذلك في زيادة الوزن، فالسهر يؤدي إلى اضطراب الهرمونات المسؤولة عن الشعور بالجوع والشبع، وبالتالي يقوم الشخص الذي لا يحظى بساعات نوم كافية بتناول أطعمة ذات سعرات عالية وفي أوقات غير مناسبة مما يجعل وزنه يعود للزيادة مرة أخرى.

3- الضغط العصبي

بما أن الجهاز العصبي هو الجهاز المسؤول عن باقي أعضاء الجسم، ويسمى بالأب الروحي لباقي أجهزة الجسم، فبحدوث أي توتر أو ضغط عصبي تضطرب الهرمونات داخل الجسد، فيبدأ الجسم في إفراز هرمون الكورتيزول، الذي يتسبب في زيادة الشهية، ومن ثم الإفراط في تناول الطعام.

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4- بعض الأدوية

يمكن لبعض الأدوية أن تكون سببا رئيسيا في زيادة الوزن، إما لأنها تؤثر على معدل الأيض، أو تكون سببا في زيادة الشهية، ومن بينها أدوية الضغط التي تؤثر على معدل الأيض، وأدوية السكري التي تسبب تراكم الدهون بالجسم، وحبوب منع الحمل حيث تحتوي على هرمون الإستروجين الذي يؤدي إلى زيادة الشهية، وكذلك الأدوية التي تستخدم كمضادات الاكتئاب فهي تحفز مراكز الشهية بالدماغ، وأيضا الأدوية التي تحتوي على الكورتيزون، إذ تحبس السوائل بالجسم.

5- السن

كلما كان الشخص الذي يريد إنقاص وزنه أو المحافظة على وزنه بعد الحمية صغيرا كلما كان ذلك ممكنا، فكلما زاد عمر الشخص أثر ذلك على عملية التمثيل الغذائي، فيقل معدل حرق الدهون بالجسم، وخاصة النساء بعد انقطاع الطمث، فالاضطرابات الهرمونية تدفعهن إلى تناول كميات كبيرة من الأطعمة.

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