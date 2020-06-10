عقار كوري يقضي على فيروس "كورونا" في اختبارات على الحيوانات

أعلنت شركة "دايوونغ" الكورية الجنوبية للأدوية، الثلاثاء، أن عقارها "نيكلوساميد" المضاد للطفيليات، "قضى" على فيروس كورونا المستجد في رئة حيوانات، خلال تجارب أجرتها الشركة.وتسارع شركات الأدوية على مستوى العالم لتطوير علاجات لوباء "كوفيد-19"، الذي أودى بحياة أكثر من 400 ألف شخص على مستوى العالم، منذ ظهوره لأول مرة في الصين أواخر العام الماضي.وقالت "دايوونغ" إن الدواء التجريبي المضاد للفيروسات "قضى تماما" على المرض في أنسجة رئة حيوان النمس، وعالج الالتهابات، لافتة إلى أنها تعتزم بدء تجارب سريرية على البشر في يوليو المقبل.

وقال مسؤول بالشركة، إن 3 شركات أخرى على مستوى العالم تجري تجارب على عقار "نيكلوساميد" كعلاج لفيروس كورونا، لكن "دايوونغ" هي الشركة الوحيدة التي تعرض الدواء بشكل لا يجري تناوله عن طريق الفم، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.يشار إلى أن الشركة الكورية الجنوبية تجري اختبارات على حيوان النمس منذ نحو ثلاثة أشهر.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جيون سينغ-هو: "استنادا إلى النتائج الإيجابية للتجارب على الحيوانات، نخطط لاستكمال التجارب على البشر والحصول على الموافقة على دواء علاج كوفيد-19 بحلول نهاية هذا العام".ولا يوجد علاج لفيروس كورونا المستجد، ولم تظهر التجارب على البشر لعدة أدوية مضادة للفيروسات نتائج حاسمة.وقفز سهم "دايوونغ" 48.2 بالمئة في ثلاثة أيام تداول حتى الثلاثاء، بعد إعلانها عن الدواء الأسبوع الماضي.

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