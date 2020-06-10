شكرا لقرائتكم خبر عن تضارب الآراء حول نقل العدوى لمصابي كورونا دون أعراض.. الصحة العالمية توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وحاولت منظمة الصحة العالمية، توضيح التعليقات المربكة حول عدد المرات التي يمكن للناس فيها نشر الفيروس التاجي عندما لا يكون لديهم أعراض حسبما عرضت شبكة " CNN".



تصرييحات الصحة العالمية

وأجرت المنظمة أسئلة وأجوبة مباشرة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها منها " تويتر"، لمعالجة الأسئلة حول التعليقات التي أدلى بها مسؤول في منظمة الصحة العالمية والتي تشير إلى أن الأشخاص عديمي الأعراض نادرًا ما ينشرون Covid-19.

وبدا أن التعليقات تتناقض بشكل مباشر مع إرشادات منظمات الصحة العامة ، بما في ذلك المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، التي قالت إن حوالي ثلث الإصابات بالفيروس التاجي قد تكون بدون أعراض.

ويقدر مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أيضًا أن 40 ٪ من انتقال الفيروس التاجي يحدث قبل أن يشعر الناس بالمرض ، مما يعني أنهم بدون أعراض. هناك الكثير من المجهول نتعرف عليه هناك الكثير من المجهول نتعرف عليه من جانبها قالت ماريا فان كيرخوف ، المديرة الفنية لمنظمة الصحة العالمية للاستجابة للفيروسات التاجية ورئيسة وحدة الأمراض والأمراض الحيوانية المنشأ الناشئة التابعة لها ، خلال إيجاز إعلامي في جنيف يوم الاثنين أنه "لا يزال من النادر أن ينتقل الشخص الذي لا تظهر أعراضه بالفعل إلى شخص ثانوي".

ولكن بعد ذلك ، وخلال جلسة الأسئلة والأجوبة مباشرة ، أوضحت "هذا مجهول بشكل كبير"، وقالت خلال الحلقة النقاشية : "معظم حالات انتقال المرض التي نعرفها هي أن الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض، وينقلون الفيروس إلى أشخاص آخرين من خلال قطرات معدية، ولكن هناك مجموعة فرعية من الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض ، وأن يفهموا حقًا عدد الأشخاص الذين لا يعانون، قائلة : "لدينا اعراض .. ولكن ليس لدينا بالفعل اجابة."

وقالت "نحن نعلم أن بعض الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض ، أو بعض الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض ، يمكنهم نقل الفيروس، لذا ، ما نحتاج إلى فهمه بشكل أفضل هو عدد الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض وعدد الأشخاص الذين ينتقلون إلى الآخرين بشكل منفصل".

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وأول أمس الاثنين ، قالت فان كيرخوف أن ما يبدو أنه حالات بدون أعراض لـ Covid-19 غالبًا ما يتحول إلى حالات مرض خفيف، ربما لم يصابوا بالحمى حتى الآن ، أو قد لا يكون لديهم سعال كبير ، أو قد لا يعانون من ضيق في التنفس - ولكن البعض قد يكون لديهم مرض خفيف" ، ولكن هناك أشخاص قد لا تظهر عليهم الأعراض حقًا."



جانب من تصريحات الصحة العالمية

وأضافت فان كيركوف أنها كانت تشير إلى تقارير من الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية عندما أدلت بتعليقاتها يوم الاثنين، قائلة : " ما كنت أشير إليه في المؤتمر الصحفي كان عددًا قليلًا جدًا من الدراسات ،بعض دراستين أو ثلاث دراسات تم نشرها في الواقع تحاول متابعة الحالات غير المصحوبة بأعراض ، حتى يصاب بها الأشخاص بمرور الوقت .

وقالت: "هذه مجموعة فرعية صغيرة جدًا من الدراسات، لذلك كنت أرد على سؤال في المؤتمر الصحفي، ولكنى لم أكن أذكر سياسة منظمة الصحة العالمية أو أي شيء من هذا القبيل، لأن هذا مجهول بشكل كبير. كيف ينتشر الفيروس من جانبه قال الدكتور مايك رايان ، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية ، خلال الأسئلة والأجوبة المباشرة، أنه لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن الانتشار غير العرضي المحتمل للفيروس التاجي.

وأضاف ريان "مهما كانت نسبة المرض التي تنتقل من الأفراد عديمي الأعراض ، كما قالت ماريا ، فإن ذلك غير معروف"، وتابع : " أنا مقتنع تماما بأن هذا يحدث، ولكن السؤال هو كم عدد الأشخاص الذين ينقلون بالفعل". "فهناك الكثير مما يجب الرد عليه في هذا الصدد، هناك الكثير من الأمور غير معروفة.

من جانبه قال ليام سميث ، أستاذ علم الأوبئة السريري في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي ، إنه "فوجئ تمامًا" بتعليقات فان كيركوف الأصلية.

وقال سميث في بيان مكتوب نشرته مؤسسة Science Media ومقرها المملكة المتحدة "إن ذلك يتعارض مع انطباعاتي عن العلم حتى الآن ، مما يوحي بأن الأشخاص الذين لا تظهر عليهم الأعراض أبدًا والأشخاص الذين يعانون من الأعراض هم مصدر مهم للإصابة بالآخرين". هذا هو الأساس الرئيسي لخطوات مثل العزلة الذاتية والإغلاق - وهي الخطوات التي نعرفها .