الصيف يزيد حدة الحصوات البولية.. عليك بالسوائل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الجمعية الألمانية لطب المسالك البولية، إن الحصوات البولية تعد من المتاعب الصحية الشائعة خلال فصل الصيف بصفة خاصة، بسبب كثرة التعرق وقلة شرب الماء في ظل ارتفاع درجة الحرارة.

وأوضحت الجمعية، أن بعض العوامل ترفع خطر الإصابة بالحصوات البولية مثل زيادة الوزن وقلة الحركة والتغذية غير الصحية وداء السكري، مشيرة إلى أن الحصوات قد تتشكل في الكلى أو المثانة أو الحالب، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية.

وتتسبب الحصوات الكبيرة، التي تستقر في الحالب، في الشعور بآلام شديدة والغثيان مع وجود دم في البول، وغالبا ما يتم علاجها بواسطة المنظار أو الموجات التصادمية، أما الحصوات الصغيرة فيتم علاجها بواسطة الأدوية وشرب السوائل على نحو كاف.

وللوقاية من الحصوات البولية، تنصح الجمعية بشرب السوائل وأبرزها الماء بمعدل يتراوح بين ٢.٥ و 3 لتر موزعة على مدار اليوم، مع الإقلال من الملح والأغذية المحتوية على الأوكسالات مثل السبانخ والمكسرات.