لحظة بلحظة.. آخر مستجدات كورونا حول العالم ليوم الأربعاء

على الرغم من الإجراءات الاحترازية حول العالم من احتواء فيروس كورونا المستجد، فإنه لا يزال يصيب العديد حول العالم، لأسباب عدة أبرزها المخالطة وعدم الالتزام بالإرشادات الطبية حول العالم.



وحسب موقع "وورلد ميتر" فإن إجمالي الإصابات حول العالم، بلغ 7 ملايين و325 ألفا و401 إصابة، فيما سجل العالم 413 ألفا و749 وفاة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس أكثر من 3.6 مليون متعاف، وذلك حتى الساعة 6 من صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش.

فيروس كورونا لحظة بلحظة

ويستعرض التقرير المحدث التالي آخر أخبار كورونا حول العالم لحظة بلحظة ليوم الأربعاء 10 يونيو 2020..

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469 إصابة في البحرين

سجلت وزارة الصحة البحرينية، 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أعلنت شفاء 503 حالات عبر موقعها الإلكتروني، ليصل إجمالي إلى 11 ألفا و109 متعافين.

وفي أفغانستان، سجلت السلطات الصحية هناك 21 وفاة و684 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة، ليبغ مجمل الإصابات 22 ألفا و142 إصابة، فيما يبغ إجمالي الوفيات 405.

17 وفاة جديدة في السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 185 إصابة و17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة 389 حالة، والإصابات إلى 6427، فيما أعلنت الوزارة شفاء 68 مصابا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 2127 شخصا.