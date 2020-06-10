متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -
يلجأ العديد من الأشخاص الى الخضوع لعمليات جراحية تُجرى للأنف سواء لتغيير شكله، أو تحسين وظيفته، إذ قد تُجرى هذه العملية لأسباب طبية كحلٍ لتصحيح مشاكل التنفس المتعلقة بالأنف، أو التشوهات الناتجة عن الصدمات أو العيوب الخلقية، وإضافةً إلى ذلك قد يخضع بعض الأفراد لعملية تجميل الأنف بهدف تصحيح مشكلة تنفسية وتجميل شكل الأنف في آنٍ واحد، إلّا أنّه غالباً ما يُلجأ إليها لأهداف تجميلية سواء كان ذلك على مستوى تعديل حجم الأنف، أو إجراء تغييرات في رأس الأنف، أو فتحتيه.
ومن المهم جداً، التقييم الطبي الذي يتم قبل عملية تجميل الأنف إذ يتضمن بداية مناقشة العوامل المهمة التي تحدد احتمالية نجاح العملية، ومن هذه العوامل استفسار الطبيب عن التاريخ الطبي المتعلق بأي أمراض وإجراءات طبية خضع لها الشخص، بخاصةٍ معرفة إن كان الشخص قد تعرض لانسداد الأنف، ومعرفة ان كان قد خضع مسبقا لعمليات جراحية، والأدوية التي يتناولها، فقد تحول الإصابة ببعض المشاكل الصحية دون الخضوع لعملية تجميل الأنف كما هو الحال مع المرضى الذين يعانون من اضطرابات النزيف مثل: الهيموفيليا.
ويفترض دوما أن يخضع الشخص لعدة فحوصات مخبرية قبل الخضوع للعملية مثل: اختبارات الدم، إضافة إلى فحص ملامح الوجه، وداخل الأنف وخارجه، ما يساعد الطبيب على تحديد التغييرات التي يجب إجراؤها كتسليط الضوء عند سمك الجلد، أو قوة الغضروف الموجود في نهاية الأنف، إضافةً إلى تحديد تأثير عملية تجميل الأنف في التنفس.
كما يتم التقاط صور عديدة لأنف الشخص من زوايا مختلفة، وتُستخدم هذه الصور لتقييم شكل الأنف قبل العملية وبعدها.
وهناك اأمرٌ لا بدَّ من التنبيه له وهو أن عملية الأنف الجراحية قد تستلزم بعض الوقت للتمتع بالنتائج الايجابية التي تضاعف من جمالية الوجه وتألقه.
الفيديو المرفق، يعرض خلاله طبيب التجميل د. نادر صعب إحدى التقنيات الجديدة في عمليات تجميل الأنف التي تعتمد على الليزر، بخاصة وأن رأس الأنف يتضاعف حجمه على مرور الزمن.
كانت هذه تفاصيل خبر نادر صعب: احترسوا يزداد حجم الأنف مع التقدم في السن! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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