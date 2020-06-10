شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أعراض التسمم الغذائي وطرق العلاج؟ والان مع التفاصيل

الأربعاء 10 يونيو 2020

يعد تناول الطعام الملوث المصدر الرئيسي للتسمم الغذائي مما يتسبب في التهاب المعدة والأمعاء، نتيجة انتقال الفيروسات والطفيليات والبكتيريا إلى المعدة، مما يتسبب في بعض الأعراض التي تظهر على المريض.



وأفادت دراسة قام بها الدكتور جاي سولنيك بكلية الطب جامعة كاليفورنيا أن البكتيريا التي تتواجد في الطعام وأكثر من 200 نوع من السموم والكائنات الحية التي تنتقل عن طريق الطعام قد تتسبب في التسمم الغذائي، وفيما يلي نرصد إليكم أعراض وطرق علاج التسمم الغذائي.

أعراض التسمم الغذائي:

قد تختلف أعراض التسمم الغذائي تبعا لمصدر العدوى وقد لا يتم اكتشاف حالات التسمم الغذائي بشكل سريع، ويستغرق ظهور هذه الأعراض ما بين ساعة وحتى 28 يوم.

الأعراض الشائعة للتسمم الغذائي:

الإسهال.

المغص.

فقدان في الشهية.

التقيؤ.

الإصابة بالحمى الخفيفة.

الإصابة بالصداع.

الشعور بالغثيان.

الأعراض الخطيرة لحالات التسمم الغذائي:

الإصابة بالإسهال لأكثر من 3 أيام.

وجود أعراض الجفاف ومنها جفاف الفم، وقلة التبول، وقلة السوائل بالجسم.

الإصابة بالحمى ودرجة الحرارة المرتفعة.

ألم شديد بالبطن والتقيؤ المستمر.

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فقدان الوزن.

وجود دم عند التبول.

وعند وجود هذه الأعراض يجب التوجه إلى الطبيب على الفور.

الفئات الأكثر عرضة للتسمم الغذائي

الفئات الأكثر عرضة للتسمم الغذائي:

الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

الحوامل نتيجة التغييرات في عملية التمثيل الغذائي بالجسم.

الأطفال أكثر عرضة للتسمم الغذائي، وهذا لأن الجهاز المناعي مازال في مرحلة النمو.

كبار السن وهذا لسرعة تقبلهم للعدوى.

من يعانون من الأمراض المزمنة مثل مرض السكري أو أمراض الكبد، ومن يتلقون العلاج الكيميائي أو الإشعاعي.

كيفية العلاج من التسمم الغذائي:

عند التعرض إلى ارتفاع طفيف في درجة الحرارة يمكنك تناول مخفضات الحرارة، ولكن إذا ارتفعت درجة الحرارة يجب التوجه إلى الطبيب.

تجنب الإصابة بالجفاف مع الإكثار من شرب السوائل والماء خلال اليوم، ومن الممكن استخدام محاليل منع الجفاف التي تساعد على تعويض الجسم للسوائل والسكريات والأملاح المفقودة نتيجة التسمم الغذائي.

عند الإصابة بالإسهال من المهم إيقاف الإسهال من خلال الأدوية والأطعمة، ولكن إن استمر الإسهال يجب استشارة الطبيب على الفور.

طرق الوقاية من التسمم الغذائي:

من المهم الحرص على طهي الأطعمة بشكل جيد وخاصة البيض واللحوم.

غسل الخضروات والفواكه بشكل جيد.

الإكثار من شرب الماء.

غسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار.