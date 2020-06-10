"الصحة العالمية" توصي باكستان بإعادة إجراءات كورونا

أوصت منظمة الصحة العالمية السلطات الباكستانية بإعادة فرض إجراءات العزل العام في مناطق مستهدفة للحد من تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أن البلاد لم تستوف شروط رفع القيود.



وضربت موجة إصابات جديدة باكستان بعدما رفعت الحكومة القيود في التاسع من مايو/ أيار الماضي، بسبب الضغوط الاقتصادية.

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وسجلت البلاد حتى الآن 108316 حالة إصابة، و2172 حالة وفاة، وشهد الإثنين الماضي رقما قياسيا للوفيات في يوم واحد بلغ 105 حالات.

وفي رسائل بعثت بها منظمة الصحة العالمية في السابع من يونيو/ حزيران إلى السلطات الصحية في إقليمي البنجاب والسند وهما الأكثر اكتظاظا بالسكان في باكستان، شددت على ضرورة تخفيف خطر انهيار النظام الصحي.

وقالت الرسالة التي وقعها رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في باكستان الدكتور باليثا ماهيبالا "توصي منظمة الصحة العالمية بشدة الحكومة بتطبيق استراتيجية فرض القيود لأسبوعين ورفعها لأسبوعين".