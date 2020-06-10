شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: إطلاق أسماء أبطال التمريض والمستشفيات على مواليد 2020 لنشر التفاؤل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يؤثر فيروس كورونا على روتين حياتنا فقط ولكنه أثر على مستقبلنا وأحلامنا، فلا ننكر أننا جميعا نعانى من حالة نفسية سيئة بسبب الأوضاع الحالية، ولكن ما زال هناك أمل وتفاؤل فى وجود علاج ولقاح للحد من انتشار الفيروس، فيما قرر بعض الآباء أن يكون مواليد الأطفال فى 2020 أمل وإيجابية كنوع من نشر التفاؤل بين الناس.

حيث تم الكشف عن أسماء الأطفال البريطانيين الأعلى لعام 2020 ، والتي تأثرت بوباء فيروس كورونا في بحث جديد مثير للدهشة، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية.

وفقا لبحث أجرته channelmum ، تكتسب الأسماء التي تدل على الأمل والفضيلة والسعادة أو ألوان قوس قزح شعبية وتوقع أن 43٪ من الآباء يتأثرون بالمناخ الحالي. من بين الألقاب أسماء مرتبطة بالأبطال ، مثل أفيري وفلورنسا ، بسبب ارتباطها مع كل من الممرضة التاريخية فلورانس نايتنجل ومستشفيات نايتنجل.

يقال أيضًا أن جو ويكس ، وهو مدرب شخصي كان بارزًا في الحفاظ على لياقة العائلات عبر الإنترنت طوال فترة الإغلاق ، قد ألهم أسماء "Wix and Wicks".

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ويقال أن هاربور وهيفن في مكان آخر يشيران إلى الأمن ، في حين يعكس Indigo و Blue الارتفاع بنسبة 54 % في الأسماء التي تحمل شعار قوس قزح والتي كانت شائعة في الإشارة إلى جهود الخطوط الأمامية لهيئة الخدمات بانجلترا.

على الجانب الآخر، يُعتقد أن الأسماء مرتبطة بالإغلاق ، مثل Lockie ، أو corona مثل Cora ، والفيروسات ، مثل Violet ، يقال إنها تنخفض شعبيتها.

وفي حديثه عن النتائج ، قال خبير اسم الطفل في ChannelMum.com SJ Strum: `` تعكس أسماء الأطفال أوقاتًا متغيرة ، ولا تعكس أبدًا ما كانت عليه عندما يواجه العالم كارثة.

"تعني الأزمة الحالية أن الآباء يشعرون بالتوتر والقلق بشكل مفهوم ، وكذلك استخدام أسماء المواليد الجدد للاحتفال بالحياة الجديدة والفرح.

"الأسماء الإيجابية هي طريقة رائعة لمواصلة التركيز على المستقبل وتعني أن الطفل يعرف أن اسمه له معنى حقيقي."