7 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

سجلت فلسطين، الثلاثاء، 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بينهم 4 أطفال، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 661 حالة.



وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية د.مي الكيلة في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه: "تم تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الظاهرية بمحافظة الخليل، بينهم 4 أطفال، بسبب مخالطتهم مواطناً مُصاباً أُعلن عنه سابقاً"

وأضافت: "هذا يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 661 إصابة".

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وأشارت الكيلة في وقت سابق إلى أن 320 من الإصابات في محافظة القدس و264 في الضفة الغربية، و70 إصابة في قطاع غزة.

وأضافت أن عدد حالات الشفاء بلغ 559 حالة، بينها 293 في محافظة القدس و225 في الضفة الغربية و41 في قطاع غزة.

ولفتت د.الكيلة إلى انه تم خلال الـ24 ساعة الماضية إدخال 327 حالة في الحجر المنزلي من مختلف المحافظات، فيما يبلغ عدد المتواجدين الفعلي داخل الحجر المنزلي 2566 مواطناً ومواطنة.