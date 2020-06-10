صحة ورشاقة

نصائح لمنع تهيج الجلد بسبب قناع الوجه خلال فصل الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الوقت الحالى الذى يستلزم ارتداء أقنعة الوجه الذى أصبح جزءًا مهمًا من أسلوب حياتنا،  أصبحت الحياة شبه مستحيلة بدون أقنعة، والتى تستوجب ارتداء  قناع سواء كنت ستخرج لمدة دقائق أو ساعات، وذلك لتجنب التقاط عدوى فيروس .

 

 ولكن كوننا فى فصل الصيف فقد يسبب ارتداء القناع على الوجه العديد من المشاكل مثل تهيج الجلد والطفح الجلدي والاحمرار ، وما إلى ذلك، وذلك لأن  الحرارة والرطوبة تجعل الأمور أسوأ.

 

ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" هناك عدد من النصائح المنزلية التى يمكنها منع تهيج البشرة أثناء ارتداء أقنعة الوجه:

 

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التطهير والتقشير للبشرةإذا كنت تعتقد أن الأقنعة تمنع بشرتك من الأوساخ والتلوث ، فلا تنس أن وجهك يتعرق عند ارتداء قناع، وبمجرد عودتك إلى المنزل ، قم بتنظيف بشرتك بشكل صحيح وتقشيرها كل  2-3 أيام،  سوف يساعد الجلد على إزالة المسام المسدودة مما قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب والبثور مما يؤدي إلى تهيج الجلد.

 

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بعد تنظيف الوجه ، قم بوضع مرطب حيث سيعل على ترطيب البشرة الجافة لمنع التهيج، اختر مرطبًا خفيفًا غير زيتيًا لأنه سيرطب البشرة دون انسداد المسام.

 

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وضع واقي الشمس قبل الخروجالواقي الشمسي ليس فقط للحماية من الشمس ولكن أيضًا لمحاربة الجفاف الذي يأتي مع درجات الحرارة الساخنة، وهو أحد الأسباب الرئيسية وراء تهيج الوجه هو التعرض للأشعة فوق البنفسجية، استمر في إعادة تطبيقه كل  4-5 ساعات لحماية أفضل.


تجنب ارتداء الأقنعة الضيقةالسبب الرئيسي لحدوث تهيج الجلد مع أقنعة الوجه اختيار الأنواع  الضيق، فعلى الرغم أنه  يجب أن يغطي قناع الوجه أنفك وفمك ولكن يجب أن يكون فضفاضًا قليلاً لمساعدة الجلد على التنفس. 

لذا لا يجب ألا تكون الأقنعة  ضيقة جدًا لأنها ستمسك الدم في المنطقة التي تؤثر على الدورة الدموية، مما قد  يسبب الالتهاب والاحمرار والحكة. 

 

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تجنبي وضع المكياجسيعمل وضع الماكياج على الوجه مع ارتداء الأقنعة على انسداد مسام البشرة والتعرق مما قد يسبب حكة وتهيج على الجلد، فمع وضع العديد من منتجات المكياج على البشرة فأنها لا تحصل على الهواء المطلوب، وهذا يمكن أن يؤدي إلى التهابات الجلد.


ضع مرطباً أو الفازلينإذا كان لديك علامات على البشرة بعد ارتداء قناع الوجه ، فقم بمعالجتها ببعض الفازلين، فيمكن أن تتسبب الأربطة الضيقة أيضًا في حدوث جروح وطفح جلدي يمكن تهدئته باستخدام الفازلين. 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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