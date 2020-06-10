تعرف على فوائد الرياضة لمصابي «تصلب الشرايين»

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
توصلت دراسة أمريكية حديثة إلى أنَّ خطر الوفاة يقل لدى المصابين بتصلب الشرايين مع ممارستهم التمارين الرياضية بانتظام.
يسبب تصلب الشرايين العديد من الأمراض منها عدم انتظام ضربات القلب والنوبات القلبية والسكتات وأمراض الكلى المزمنة ومشكلات صحية أخرى.
وخلال الدراسة، فحص الباحثون في نظام “ماونت سيناي” الصحي بالولايات المتحدة تصلب الشرايين باستخدام اختبار معروف بـ”فحص كالسيوم الشريان التاجي” الذي يقيس كمية الترسبات المتراكمة في الشرايين.
وتتراوح درجات كالسيوم الشريان التاجي الناتجة من هذا الفحص ما بين 0 إلى 400. وبصفة عامة، كلما زادت درجة كالسيوم الشريان التاجي، زاد احتمال خطر الإصابة بأمراض القلب أو النوبة القلبية أو السكتة.
ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام قل لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب بصورة ملحوظة بالرغم من ما تعكسه نتائج كالسيوم الشريان التاجي المرتفعة، حسب موقع “ياهو” الأمريكي.
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